Hantavírus. Hospitalizados 22 franceses que tiveram contacto com passageira infetada

As 22 pessoas identificadas em França como contactos da passageira neerlandesa do navio de cruzeiro MV Hondius que faleceu devido ao hantavírus estão "atualmente hospitalizadas", anunciou esta quarta-feira o ministério francês da Saúde.



Oito dessas pessoas são as que apanharam o primeiro avião a 25 de abril, partindo da ilha de Santa Helena com destino a Joanesburgo, juntamente com a passageira doente. Estão todas "hospitalizadas em hospitais parisienses", adiantou o ministério.



Já os restantes 14 contactos estiveram no voo Joanesburgo-Amesterdão que a passageira tentou apanhar sem sucesso devido ao seu estado de saúde e encontram-se em hospitais de "diferentes cidades de França". Na terça-feira, a ministra da Saúde, Stéphanie Rist, afirmou que os contactos deveriam permanecer hospitalizados pelo menos "durante 14 dias".



"Vão ser testados esta quarta-feira", indicou à agência France-Presse o representante da principal federação francesa de farmacêuticos (FSPF), Philippe Besset, após um encontro entre a ministra e os sindicatos.



O Governo francês prepara-se para "anunciar um protocolo para os contactos dos casos de contacto", acrescentou. Segundo um protocolo da Organização Mundial de Saúde (OMS), é necessário testar os contactos regularmente.



Há registo de uma cidadã francesa com mais de 65 anos infetada, que se encontrava no cruzeiro e foi repatriada com quatro passageiros no fim de semana passado num voo especial. Nesta altura continua na unidade de cuidados intensivos em Paris, no hospital Bichat, em estado grave. Quatro casos suspeitos em Itália testaram negativo

As quatro pessoas que se encontravam em observação em Itália por suspeita de infeção por hantavírus tiveram os resultados negativos, informou esta quarta-feira o Ministério da Saúde desse país.



Os testes foram realizados numa turista argentina hospitalizada com pneumonia, num homem da região de Calábria, no sul de Itália, que se encontrava em isolamento voluntário, num turista britânico em Milão e num acompanhante que viajava com este.



"O risco associado ao vírus continua a ser muito baixo na Europa e, por conseguinte, também em Itália", acrescentou o Ministério da Saúde.



O hantavírus é transmitido principalmente por roedores, mas pode ser transmitido entre pessoas em casos raros, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Geralmente começa com sintomas semelhantes aos da gripe, como fadiga e febre, uma a oito semanas após a exposição.



c/ agências

