Harris e Trump tentam conquistar eleitores latinos com diferentes abordagens

A vice-presidente Harris destacou hoje a criação de mais oportunidades para os homens latinos através do seu programa, uma estratégia nascida de cerca de uma dúzia de grupos de discussão e sondagens, disse.

A candidata democrata pretende eliminar requisitos de licenciaturas para determinadas funções no governo federal e incentivou os privados a fazer o mesmo.

Harris quer ainda conceder a 1 milhão de pequenas empresas empréstimos a título concessional no valor de até 20.000 dólares (18.512 euros) cada.

O candidato republicano, Donald Trump, fez a sua própria aproximação aos latinos hoje, com uma mesa redonda em Doral, um subúrbio de Miami, durante a qual fez elogios à Goya Foods, cujo diretor executivo, Bob Unanue, é um apoiante declarado do antigo Presidente.

"É realmente muito bom fora da lata", disse Trump sobre a empresa conhecida pelos seus feijões e outros produtos.

Rodeado por dirigentes eleitos e líderes empresariais latinos, Trump elogiou a economia durante a sua administração, que, segundo o mesmo, foi melhor para a comunidade hispânica do que durante a administração Biden.

As campanhas de Trump e Harris consideram que a decisão dos homens latinos poderá ser determinante para as eleições do dia 05 de novembro, e que poderão influenciar o resultado em Estados como a Pensilvânia, o Arizona e o Nevada, se o seu apoio tradicional aos democratas se deteriorar.

Trump acredita estar a fazer avanços entre os homens latinos, ao mesmo tempo que a equipa de Harris tenta obter apoio do mesmo grupo, a duas semanas das eleições presidenciais.

"Estamos muito confiantes de que estas políticas têm impacto, porque já as vimos ter impacto em discursos e grupos de discussão", disse Matt Barreto, um dos responsáveis pelas sondagens da campanha de Harris.

Em 2020, a AP VoteCast concluiu que 9% dos eleitores em todo o país se identificam como latinos e que 63% apoiaram Biden na eleição.

A corrida presidencial de 2020 foi definida pela pandemia que fechou grande parte do país, ao passo que a corrida deste ano é marcada por questões como a economia, a imigração, o direito ao aborto e a democracia.

Ambas as campanhas estão a lutar por uma vantagem junto do eleitorado cada vez mais diversificado nas últimas semanas da campanha.

Harris também se tem concentrado nos homens afroamericanos, a quem apresentou os empréstimos concessionais para pequenas empresas.

A candidata participou ainda no podcast "Call Her Daddy" para apelar às mulheres mais jovens, enquanto que Trump participou em podcasts para atingir os homens mais jovens.

Trump também menosprezou Harris, cuja agenda incluía reuniões em Washington e entrevistas com a Telemundo e a NBC, mas nenhum evento público.