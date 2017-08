Harvey provocou danos em cerca de 100 mil habitações

Lusa 31 Ago, 2017, 23:04 / atualizado em 31 Ago, 2017, 23:05 | Mundo

O assessor de segurança nacional e antiterrorismo da Casa Branca, Thomas Bossert, indicou hoje durante uma conferência de imprensa que os fundos de emergência do Governo têm liquidez, mas anunciou que a Casa Branca vai pedir financiamento adicional.



No caso do furacão Sandy, em 2012, que chegou às costas de Nova Jersey e Nova Iorque, embora com menor impacto do que o Harvey no Golfo do México, o Congresso aprovou uma ajuda adicional de 600 mil milhões de dólares para a recuperação.



Ainda que Bossert não tenha dado um valor certo sobre o financiamento que será pedido, o Governador do Texas, Greg Abbott, estimou que o montante necessário possa chegar aos 100 mil milhões de dólares.



Os peritos citados pela agência de notícias espanhola Efe assinalaram que o Fundo de Resposta a Desastres Naturais da Agência Federal de Gestão de Emergências, atualmente com 2.200 milhões de dólares, vai esgotar-se rapidamente dada a magnitude dos danos.



O número de vítimas mortais direta ou indiretamente relacionadas com a tempestade tropical Harvey subiu para 33 na noite de quarta-feira para hoje, com a descoberta de mais dez corpos face aos 23 anteriormente reportados.

A morte destas dez pessoas foi confirmada em várias cidades no sudeste do Texas, enquanto outros 23 óbitos "estão potencialmente relacionadas com o Harvey", disse a porta-voz do Instituto de Medicina Legal de Harris, o condado que inclui a cidade de Houston, particularmente afetada por esta tempestade, na quarta-feira.A chuva que caiu em Houston, no Texas, desde a chegada do Harvey -- furacão de categoria 4 numa escala de 5, que se transformou em tempestade tropical -, atingiu em quatro dias a altura de 127 centímetros, causando inundações sem precedentes na cidade de 2,3 milhões de habitantes.Segundo as agências federais e locais, mais de 13.000 pessoas foram resgatadas em Houston ou em áreas adjacentes.O autarca de Houston anunciou um recolher obrigatório na cidade a partir das 22:00 de terça-feira (04:00 de quarta-feira em Lisboa). O recolher obrigatório, que durará até nova ordem, será levantado todos os dias às 05:00 locais.