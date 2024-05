Helicóptero de presidente iraniano obrigado a aterragem forçada no norte do país

(em actualização)

O presidente regressava de uma visita a Azerbaijão Leste e viajava numa região montanhosa entre forte nevoeiro. O aparelho terá caído de forma "descontrolada", referiu a televisão pública.



Foi já confirmado que o helicoptero afetado transportava o presidente iraniano, assim como o ministro dos Negócios Estrangeiro, Hossein Amir Abdollahian, e Ali Ale-Hashem, representante do Líder Supremo do Irão na província.



Dois outros helicopteros que transportavam o ministro da Energia, Ali Akbar Mehrabian, e o ministro da Habitação e Transportes, Mehrdad Bazrpash, chegaram ao destino em segurança.



Um alto responsável iraniano afirmou à Agência Reuters que "mantemos a esperança, mas a informação vinda do local da queda é muito preocupante", admitindo que as vidas de Raisi e de Abdollahian "estão em risco".



A televisão estatal tem estado a emitir orações pelo bem estar do presidente.



O ministro do Interior afirmou que os esforços de socorro estão a caminho do local do acidente, sublinhando que condições meteorológicas adversas dificultavam o acesso. É ainda necessário determinar o local exato da queda.

"Podemos demorar a chegar à zona", disse, referindo que esta se situa em princípio na floresta de Dizmar, perto da cidade de Vargazhan.



Amir Vahidi confirmou que foi feito contacto via rádio, sem fornecer mais detalhes e sugerindo que as comunicações sofreram um corte.



A agência noticiosa semi-oficial Tasnim tinha referido que pessoas que viajam com o presidente tinham conseguido efetuar chamadas de emergência.





O acidente ocorreu perto de Jofa, uma cidade na fronteira com o Azerbaijão a cerca de 600 kms a noroeste da capital Teerão.



Visita ao noroeste



Imagens televisivas que circulam nas redes sociais testemunham o forte nevoeiro e a fraca visibilidade que se verificavam na região na altura.

Look at the visibility in the general area of the crash site in northern Iran. Why did President Raisi's helicopter fly at all, how do you even see? pic.twitter.com/DGi2oaoZsM — Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) May 19, 2024

"Após o anúncio da queda do helicóptero que transportava o presidente, foram enviadas equipas de salvamento", avançou o presidente do Crescente Vermelho, Babak Mahmoud, aos meios de comunicação social iranianos.







A televisão estatal difundiu imagens de vários membros do Crescente Vermelho iraniano a caminhar entre um espesso nevoeiro.







Mostrou ainda fiéis a rezar pelo presidente em várias mesquitas, incluindo na cidade santa de Mashhad, no nordeste do país.





Raisi tinha estado no Azerbaijão no início de domingo para inaugurar uma barragem com o homólogo azeri, Ilham Aliyev, naquela que é a terceira barragem construída pelos dois países no rio Aras.



O Irão possui uma variedade de helicópteros no país, mas as sanções internacionais dificultam a obtenção de peças para os mesmos. A sua frota aérea militar também remonta, em grande parte, ao período anterior à Revolução Islâmica de 1979.

Quem é o presidente do Irão

Ebrahim Raisi, de 63 anos, é um homem de linha dura que anteriormente dirigiu o poder judicial do país e é caracterizado como um protegido e possível sucessor do líder supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei.





Raisi venceu as eleições presidenciais iranianas de 2021, uma votação que registou a taxa de participação mais baixa da história da República Islâmica.



O responsável é alvo de sanções dos EUA dado o seu envolvimento na execução em massa de milhares de prisioneiros políticos em 1988, no final da guerra Irão-Iraque.



Sob o comando de Raisi, o Irão tem enriquecido urânio a níveis próximos do grau de armamento e dificulta as inspeções internacionais.





O país forneceu armamento à Rússia na sua guerra contra a Ucrânia e lançou um ataque maciço com drones e mísseis contra Israel no âmbito da investida militar contra os islamitas palestinianos do Hamas na Faixa de Gaza.



O Irão também tem apoiado os rebeldes Huthis do Iémen e o Hezbollah do Líbano.







com Lusa