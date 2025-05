"Herói". Refugiado sírio de 19 anos ajudou a dominar assaltante de Hamburgo

"Segurei-a no chão e pressionei as mãos dela contra a mochila dela, para ela não se levantar", referiu Muhammad. "A mulher não gritou, não resistiu".

O jornal Der Spiegel sublinhou que a ação dos dois homens evitou provavelmente um maior número de vítimas.







Muhammad é originário da cidade de Alepo, tendo chegado à Alemanha em 2022, com estatuto de refugiado.





"Podemos ser tentados a comentar 'vêem? Um árabe - o seu nome é, nada mais, Muhammad - é um herói", escreveu a comentadora política Gilda Sahebi no jornal Die Tageszeitung, considerando necessário contar a história do jovem, quando os discursos da AfD, mas também mais moderados na Alemanha, estão cheios de "toxicidade racista".

A mulher, de 39 anos, que atacou quase 20 pessoas na gare de comboios na sexta-feira passadea, levando a receios de um ataque terrorista, foi detida no local do assalto, tendo sido referido oficialmente que apresentava sinais de grande sofrimento emocional. Foi colocada sob cuidado psiquiátrico. As 18 vítimas do ataque estão em condição estáveis.





