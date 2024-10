A morte de Yahya Sinwar, abatido por Israel, deverá ter sido sentida no Líbano, especialmente pelos combates do Hezbollah.

José Manuel Rosendo, enviado especial da RTP ao Líbano, diz que o grupo não teve nenhuma reação imediata ao anúncio da morte do líder do Hamas.



O vice líder da milícia xiita tem contudo recusado separar o que se passa em Gaza da luta do movimento libanês contra Israel.