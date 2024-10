Responsáveis dos serviços de saúde da Faixa de Gaza, citados na edição digital do jornal britânico The Guardian, confirmam 28 mortos no ataque israelita de quinta-feira que atingiu a escola Abu Hussein, no campo de refugiados de Jabalia. Entre as vítimas estão várias crianças e médicos. O vice-diretor da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, Sam Rose, afirmou já esta manhã, na BBC, que o Estado hebraico deve fazer mais para proteger civis que "não têm para onde ir". E apelou a uma investigação independente ao ataque em Jabalia, a última de uma série de ações que visaram escolas da UNRWA.