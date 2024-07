Hezbollah dispara rockets contra o norte de Israel

Na sequência da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel a 07 de outubro, o Hezbollah abriu uma frente com Israel para apoiar o movimento palestiniano e, desde então, as hostilidades têm sido quase diárias na fronteira israelo-libanesa.

Em comunicado de imprensa, o Hezbollah declarou ter disparado `rockets` Katyusha contra os sectores de Dafna, no norte de Israel, "em resposta aos ataques do inimigo israelita, que atingiram civis na cidade de Adloun (sul do Líbano), ferindo vários deles".

Por seu turno, o exército israelita afirmou ter bombardeado durante a noite "dois armazéns de armas do Hezbollah no sul do Líbano que continham `rockets`".

A agência noticiosa nacional libanesa noticiou um ataque do "inimigo israelita" a um único "depósito de munições" em Adloun, ferindo seis civis.

"Os estilhaços das explosões voaram em direção às aldeias vizinhas", acrescentou a agência.

Hoje, o Hezbollah anunciou também a morte de três dos seus combatentes em ataques israelitas, sem dar pormenores sobre quando e onde morreram.

A violência desde 08 de outubro entre o exército israelita e o Hezbollah fez pelo menos 518 mortos no Líbano, na sua maioria combatentes, mas também 104 civis, segundo um relatório compilado pela AFP a partir de várias fontes.

Do lado israelita, 18 soldados e 13 civis foram mortos, segundo as autoridades israelitas.