Hezbollah e Israel trocam tiros junto à fronteira após morte de três civis

Aqueles três elementos foram mortos na sequência de um ataque das forças de Israel junto ao sul do Líbano, segundo indicou o Ministério da Saúde.

Segundo avança a AFP, o Hezbollah disse hoje que "tinha bombardeado Kiryat Shmona [cidade no norte de Israel] com uma salva de roquetes", "em resposta aos ataques inimigos [...] e em particular ao ataque" que ceifou a vida de três elementos das equipas de resgate, no sábado, na aldeia de Froun.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islâmico palestiniano do Hamas, que o Hezbollah e as forças de Israel trocam tiros quase diariamente.