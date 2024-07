Hollywood saúda decisão de Joe Biden

Nas redes sociais, a cantora Barbra Streisand escreveu que a decisão foi em defesa da democracia e a atriz Jamie Lee Curtis disse que apoia Joe Biden "de todo o coração" e expressou apoio a uma candidatura da vice-presidente Kamala Harris.

O ator Mark Ruffalo apelou aos democratas que se oponham à tomada do país pela "religião cristã de Direita", e o ator Mark Hamill, da saga "Guerra das Estrelas", escreveu na rede X que Joe Biden "devolveu a honestidade, a dignidade e a integridade ao cargo ao fim de quatro anos de mentiras, crime, escândalos e caos".

A cantora Cher sugeriu que o Partido Democrata "pense fora da caixa" e que ganhar é o mais importante.

Nas últimas semanas, várias figuras de peso na indústria do entretenimento já tinham sugerido que Joe Biden desistisse das eleições de novembro, nas quais enfrentaria o republicano Donald Trump.

Num artigo de opinião no New York Times, depois de ter liderado uma ação de angariação de fundos, o ator George Clooney, apoiante do Partido Democrata, pedia isso mesmo a Joe Biden e que o partido escolhesse um novo nome para a corrida eleitoral.

O presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou a desistência da corrida às eleições presidenciais, justificando com o interesse do Partido Democrata e do país e afirmou que pretende terminar o mandato.

Pouco depois de ter anunciado a sua desistência, o presidente norte-americano declarou o seu "apoio total" à sua vice-presidente, Kamala Harris, como candidata presidencial do Partido Democrata às eleições de 5 de novembro.