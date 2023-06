Homem atacou quatro crianças num parque infantil em França

Foto: Gregory Ros - EPA

O ataque foi feito com arma branca e as crianças, entre os 22 meses e os três anos, estão em estado grave.

As autoridades ainda não sabem o que terá levado o atacante a escolher as crianças como alvo em Annecy, cidade francesa junto à fronteira com a Suíça.