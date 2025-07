Homem atravessou os EUA de carro antes de tiroteio mortal em Manhattan

O tiroteio aconteceu durante a hora de ponta, provocando o pânico numa das zonas comerciais mais movimentadas da cidade.

Cadeia de eventos do incidente



De acordo com as autoridades, Shane Tamura chegou ao local num carro de matrícula do Nevada pouco antes das 18h30 (hora local) e saiu do veículo com um fuzil estilo AR-15. No átrio do edifício, disparou sobre uma mulher e dois homens, incluindo um polícia nova-iorquino.





Didarul Islam, de 36 anos, imigrante do Bangladesh e pai de dois filhos, foi o polícia atingido mortalmente. A sua esposa está grávida do terceiro filho.

Suspeito tinha licença de arma

como a gigante de investimentos Blackstone, a empresa de contabilidade e consultoria KPMG, a NFL e aO edifício ocupa um quarteirão inteiro, totalizando cerca de 140 mil metros quadrados de área, delimitado pelas ruas 51 e 52 e pela Avenida Lexington eO atirador, identificado como Shane Tamura, 27 anos,Procurou o elevador e deixou passar uma mulher ilesa,Um quinto indivíduo ficou gravemente ferido.O carro do Sr. Tamura, antes de chegar a Nova Iorque na tarde de segunda-feira, disseram autoridades.A polícia recuperou no carro de Shane Tamura munições,As autoridades confirmaram que o suspeitoe que apresentava um histórico conhecido de problemas de saúde mental.As motivações do ataque permanecem desconhecidas. As autoridades acreditam que Shane Tamura agiu sozinho.