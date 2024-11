Homem detido com oito quilos de cocaína no aeroporto na Guiné-Bissau

A detenção ocorreu na madrugada de sábado, depois da descoberta de oito quilogramas de cocaína escondidos num fundo falso de duas malas de porão", segundo disse a PJ, em comunicado.

De acordo com a fonte, o suspeito, "de dupla nacionalidade guineense e espanhola, preparava-se para embarcar num voo da Royal Air Marrocos com destino a Espanha".

A PJ disse ainda que o detido será apresentado ao Ministério Público na próxima segunda-feira, para o primeiro interrogatório judicial e a consequente aplicação da medida de coação.

No comunicado acrescenta-se que "a investigação continua a ser conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Droga, que procura determinar as origens da droga e eventuais conexões com redes de tráfico".

"Este caso ressalta a relevância das medidas de segurança nos aeroportos, que são essenciais para o combate ao tráfico de drogas", refere aquela polícia.

A Guiné-Bissau é considerada um país de trânsito de droga, sobretudo oriunda da América Latina, segundo o gabinete da ONU sobre Drogas e Criminalidade.