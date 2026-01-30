Homem detido por tentar fazer-se passar por agente do FBI e libertar Luigi Mangione

De acordo com a queixa criminal, citada pela BBC, o homem dirigiu-se ao Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn, Nova Iorque, sob pretexto de possuir documentos “assinados por um juiz” que autorizavam a libertação de um recluso.



Embora a denúncia não mencione o nome do prisioneiro em causa, fontes polícias próximas do caso avançaram à estação pública britânica que este seria Luigi Mangione, o jovem de 27 anos acusado de assassinar Brian Thompson, CEO da UnitedHealth.



No documento, as autoridades da prisão de Nova Iorque descrevem o momento em que solicitaram a apresentação das credenciais de Anderson, que entregou a sua carta de condução, além de ter “mostrado e atirado inúmeros documentos”, e alegou estar na posse de armas. O norte-americano, natural de Mankato, no Estado do Minnesota, foi detido no local pelos agentes, que revistaram a sua mala, onde carregava um grande “garfo tipo churrasqueira” e uma ferramenta semelhante a um cortador de pizza.





Segundo fonte policial, também mencionada pelo canal público do Reino Unido, o homem encontrava-se na cidade de Nova Iorque à procura de emprego, trabalhando atualmente numa pizzaria do Minnesota.



Mark Anderson apresentou-se perante um juiz na quinta-feira, um dia depois do incidente, sem defesa. Luigi Mangione enfrenta acusações pelo assassinato do CEO da United Healthcare, Brian Thompson, vítima de um tiroteio.



O caso, que remonta a dezembro de 2024, foi alvo de grande atenção mediática em todo mundo e desencadeou um debate nos Estados Unidos sobre os custos dos cuidados de saúde no país.



O jovem atraiu um grande número de apoiantes, que angariaram milhares de euros em donativos para financiar a defesa de Mangione, que muitos descrevem como um "herói nacional".



O julgamento espera ainda pelo processo de seleção do júri, marcado para setembro deste ano.