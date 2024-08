Homens armados matam 23 passageiros em ataque a vários veículos no Paquistão

As mortes ocorreram durante a madrugada em Musakhail, um distrito na província do Baluchistão, disse Ayub Achakzai, um dirigente da polícia local. Os agressores queimaram pelo menos 10 veículos antes de fugirem.

Outras cinco pessoas ficaram feridas, numa autoestrada que liga o Punjab, a região oriental do Paquistão, ao Baluchistão, disse Najibullah Kakar, representante do distrito de Musakhail, à agência de notícias France-Presse.

O Presidente Asif Ali Zardari e o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, em declarações separadas, descreveram o ataque como bárbaro e prometeram que os responsáveis não escapariam à justiça.

O ataque ocorreu horas depois de o grupo separatista do Baluchistão, o Exército de Libertação Baluch, ter alertado os residentes da província para se manterem afastadas das autoestradas. Não houve, no entanto, até ao momento, qualquer reivindicação do ataque.

Os separatistas no Baluchistão têm frequentemente atacado trabalhadores e outras pessoas vindas do Punjab, no âmbito de uma campanha para os obrigar a abandonar a província, que durante anos foi palco de uma insurreição.

A maioria dos assassínios anteriores foi atribuída a este grupo e a outros que exigem a independência do governo central em Islamabad. Fundamentalistas islâmicos também estão presentes na província.