Homicídio de físico. PJ colabora com FBI na investigação a suspeito português encontrado morto

O suspeito foi encontrado morto na noite de quinta-feira, após cometer, aparentemente, suicídio, num armazém em Salem, em New Hampshire, a cerca de 20 quilómetros da baixa da cidade de Boston.

Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas no ataque a tiro na universidade.

O Governo português veio esta sexta-feira exprimir "grande tristeza e consternação" pela confirmação da nacionalidade portuguesa do suspeito. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse ainda respeitar a decisão, por parte da Administração Trump, de suspender o programa de vistos que permitiu a entrada nos Estados Unidos de Cláudio Neves Valente.



c/ Lusa

A Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária está envolvida na investigação encabeçada pelo norte-americano FBI ao ataque na Universidade Brown e ao homicídio do físico português Nuno Loureiro. O objetivo passa agora por reconstituir o percurso de Cláudio Valente, identificado como suspeito, ao longo dos últimos 25 anos.“Face às inúmeras solicitações da comunicação social, isto a propósito das notícias que dão conta do envolvimento de um cidadão português em investigações por parte das autoridades dos Estados Unidos da América, aos factos relacionados com o homicídio do físico Nuno Loureiro e de estudantes da Universidade de Brown,, d”, indica em comunicado a polícia portuguesa de investigação criminal.As autoridades norte-americanas anunciaram na madrugada desta sexta-feira ter identificado o suspeito do assassinato do físico Nuno Loureiro e também do ataque na Universidade Brown.Por agora,, embora os motivos não sejam ainda conhecidos.Antigo aluno da Brown,, anunciou o chefe de polícia de Providence, no Estado norte-americano de Rhode Island, Oscar Perez.Segundo a investigação,Os investigadores acreditam que o homem é responsável pelo ataque na Universidade Brown, no sábado, e pelo, de acordo com a procuradora federal de Massachusetts, Leah B. Foley., entre 1995 e 2000, acrescentou Foley. Loureiro, que cresceu em Viseu, formou-se e fez investigação no Instituto Superior Técnico, em Lisboa.. O programa de vistos disponibiliza anualmente até 50 mil vistos, através de sorteio, a pessoas de países pouco representados nos Estados Unidos, muitos deles em África.O secretário de Estado das Comunidades afirmou, por sua vez, desconhecer, por ora, as motivações do crime.Há muito que Trump se opõe a este programa e ao sorteio, que foi criado pelo Congresso norte-americano. Quase 20 milhões de pessoas inscreveram-se no sorteio de 2025, tendo sido selecionadas mais de 131 mil, incluindo cônjuges.Após serem sorteados, devem passar por uma verificação para poderem entrar nos Estados Unidos, que inclui uma entrevista em consulados e os mesmo requisitos que os restantes candidatos a vistos.