"Homicídios bárbaros". Reino Unido vai classificar grupo Wagner como organização terrorista

O projeto de lei do Governo britânico, que vai ainda ser apresentado ao Parlamento, permitirá que, indicou o Ministério do Interior em comunicado."Eles são terroristas, pura e simplesmente. E esta proibição torna isso claro na lei do Reino Unido", explicou Suella Braverman, ministra do Interior do país, falando num grupo "violento e destrutivo" que "atuou como uma ferramenta militar de Vladimir Putin no estrangeiro".Braverman referiu anda que a Wagner tem estado envolvida emna Ucrânia, Médio Oriente e África, representando uma ameaça à segurança global.O Kremlin já reagiu à decisão do Reino Unido, lembrando que,O grupo tem sido acusado de vários crimes, incluindo matar e torturar cidadãos ucranianos. Em 2020, os Estados Unidos avançaram que soldados da Wagner colocaram minas em redor da capital da Líbia, Tripoli.

O nome da Wagner vai juntar-se à lista onde se encontram organizações como o Hamas (Palestina) ou Boko Haram (Nigéria).

O projeto de lei do Reino Unido deverá ser aplicado a 13 de setembro, data a partir da qual se torna crime pertencer ou promover o grupo de mercenários, organizar ou participar em reuniões do mesmo ou até usar o seu logotipo em público.A violação da lei antiterrorismo no país pode valer(cerca de 5.850 euros).

Oposição quer Putin em Tribunal Especial

Labour called for the proscription of the Wagner Group as a terrorist organisation in February.



This is long overdue, but it’s welcome the government has finally acted.



Now the government should press for a Special Tribunal to prosecute Putin for his crime of aggression. https://t.co/afcZpZSpue — David Lammy (@DavidLammy) September 5, 2023

A oposição do Governo britânico veio já considerar a decisão "tardia", mas positiva."Agora o Governo deveria pressionar para que", defendeu na rede social X (ex-Twitter) David Lamy, ministro dos Negócios Estrangeiros "sombra" e membro do Partido dos Trabalhadores.O grupo Wagner tem levado a cabo operações na Síria, Líbia e várias nações africanas. Na Ucrânia,para lutar na guerra lançada por Moscovo em fevereiro do ano passado.Em junho deste ano, o grupo liderado até há pouco tempo por Yevgeny Prigozhin protagonizou uma rebelião contra a Rússia, ato descrito pelo presidente Vladimir Putin como "traição". No mês seguinte,O Reino Unido já tinha sancionado Prigozhin em 2020 e todo o grupo Wagner em 2022. Em julho deste ano, sancionou vários indivíduos e organizações ligadas ao grupo de mercenários na República Centro-Africana, Mali e Sudão.

c/ agências