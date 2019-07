Hong Kong. Manifestantes e polícia envolvem-se em confrontos

RTP27 Jul, 2019, 18:41 / atualizado em 27 Jul, 2019, 18:44 | Mundo

Um grupo de manifestantes tenta proteger-se do gás lacrimogéneo e das balas de borracha lançadas pela polícia durante um protesto contra os ataques em Yuen Long | Edgar Su - Reuters

Dezenas de milhares de manifestantes estiveram hoje numa marcha na zona rural de Yuen Long, em protesto contra a violência registada na semana passada naquela mesma cidade, alegadamente levada a cabo por membros de organizações criminosas chinesas.











De acordo com a agência Reuters, várias centenas manifestantes continuavam hoje no local mesmo com o cair da noite em Hong Kong.





A manifestação acontece quase uma semana depois de um ataque desencadeado por cerca de 100 homens junto a uma estação ferroviária em Yuen Long, no território de Hong Kong, próximo da fronteira da China continental.





O grupo de homens encapuzados, vestidos de branco e munidos com bastões, investiram contra uma multidão, na sua maioria, pessoas que voltavam de uma manifestação na cidade.





A polícia de Hong Kong assegurou entretanto, que os alegados membros das tríades foram detidos.





“Estamos à espera dos homens de camisolas brancas. Se quiserem lutar contra nós, estamos prontos”, disse Harlem Lo, um manifestante presente no protesto deste sábado.





Outro manifestante, Kevin, apontou culpas à polícia local: “Eles estão a deixar, de forma deliberada, que as tríades nos batam, vingando-se assim de nós. Estamos aqui para lhes ensinar uma lição”, referiu à agência Reuters.



Intervenção do Exército?



O incidente do último domingo marca uma nova fase na vaga de protestos em Hong Kong, que já dura há mais de dois meses. Durante a semana, o ministério chinês da Defesa garantiu que o Exército de Pequim poderá ser enviado para reestabelecer a ordem em Hong Kong.





South China Morning Post. “Alguns comportamentos dos manifestantes radicais estão a desafiar a autoridade do governo central e o nosso princípio de um país, dois sistemas. Isso é intolerável”, apontou Wu Qian, porta-voz do Ministério chinês da Defesa, citado pelo





Recorde-se que os protestos começaram há mais de dois meses, inicialmente com o propósito de contestar a lei da extradição, que tinha sido proposta em fevereiro e deveria ter sido votada antes do final de junho.





A lei acabou por ser suspensa pelo executivo de Hong Kong, liderado por Carrie Lam, depois de várias semanas de manifestações. Esta lei permitiria o processo de pedidos de extradição de jurisdições sem acordos prévios, a englobar os sete milhões de habitantes de Hong Kong, não só cidadãos chineses mas também de outras nacionalidades.





Os opositores da mesma receavam que Hong Kong ficasse à mercê do sistema judicial chinês, como qualquer outro território da China continental. Mesmo com a suspensão da lei, os manifestantes exigem a retirada total da proposta de alteração à lei da extradição.





Após a transferência de soberania de Londres para Pequim, em 1997, Hong Kong vive em regime semiautónomo, o que permite a proteção da liberdade de expressão e independência judicial em relação ao resto do território chinês.

O protesto terminou de forma violenta, com registo de confrontos dos manifestantes com a polícia. As autoridades usaram mesmo gás lacrimogéneo e balas de borracha para dispersar a multidão.Segundo o princípio "um país, dois sistemas", sob o qual decorreu a transferência de Hong Kong - e de Macau - a República Popular da China comprometeu-se a conceder às duas regiões administrativas um elevado grau de autonomia a vários níveis - executivo, legislativo e judiciário - durante um período de 50 anos.