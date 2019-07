Hong Kong. Mil pessoas sentadas em protesto no aeroporto

“O aeroporto é a maneira mais direta para explicar a todos os turistas o que está a acontecer em Hong Kong”, afirmou o ex-piloto e ativista Jeremy Tam.

Manifestantes vestidos de preto encheram um dos aeroportos mais movimentados do mundo num movimento pró-democracia. Os cânticos de “Hong Kong livre” ecoaram pela zona de chegadas, à medida que mais pessoas se sentavam e juntavam à manifestação.



“Não há distúrbios, só tirania”, lia-se nos cartazes expostos.



Hk protestors welcoming mainland travelers to Hong Kong advertising milk powder, makeup, and great deals on 7/27 in Yuen Long. What travelers may not know, is tomorrow is actually the protest to take back Yuen Long pic.twitter.com/WIp8mJQXjk