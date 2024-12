Hong Kong restringe controlo sobre anestésico ligado a nova droga sintética

A Secretaria para a Segurança de Hong Kong disse ao jornal South China Morning Post disse que a medida pretende regular de forma mais eficaz o acesso a etomidato, uma substância química que só pode ser prescrito por profissionais de saúde.

Um porta-voz do Segurança disse que os novos protocolos envolverão um controlo mais rigoroso não só sobre o armazenamento da droga, mas também sobre os requisitos de documentação e manuseamento.

O etomidato, um anestésico de curta ação, administrado por via intravenosa, é utilizado principalmente em serviços de urgência, unidades de anestesia, salas de cirurgia e unidades de cuidados intensivos.

No final de outubro, o secretário para a Segurança de Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, disse que a região estava a trabalhar para incluir o etomidato na lista de produtos perigosos alvo de restrições já no início de 2025.

O etomidato é atualmente classificado como uma substância controlada, pelo que a venda ou posse ilegal pode acarretar uma pena de dois anos de prisão e uma multa de 100 mil dólares de Hong Kong (12 mil euros).

"A posse ilegal ou fumar, inalar, ingerir e injetar `petróleo espacial` contendo etomidato será passível de uma pena máxima de sete anos de prisão e uma multa de um milhão de dólares de Hong Kong [118 mil euros]. O tráfico ou importação ilegal de tal substância será passível de uma pena máxima de prisão perpétua e de uma multa de cinco milhões de dólares de Hong Kong [591 mil euros]", acrescentou Tang.

Também a região vizinha de Macau vai "proceder à revisão da lei atempadamente, permitindo que a lista de substâncias sujeitas ao controlo possa estar em linha com as regiões vizinhas e a nível internacional".

O Instituto de Ação Social (IAS) de Macau prometeu "continuar a prestar atenção ao risco de abuso de novos tipos de substâncias", incluindo o etomidato.

A informação surgiu numa resposta escrita à deputada Lei Cheng I, que tinha demonstrado preocupação com o primeiro caso de `petróleo espacial` encontrado numa escola local, em outubro de 2023.

A resposta revelou que a Polícia Judiciária (PJ) de Macau já detetou quatro casos ligados a este narcótico.

A PJ acrescentou que os quatro processos envolveram cápsulas para cigarros eletrónicos adquiridas na China continental ou enviadas para Macau por correio.

No início de novembro, as autoridades de Hong Kong confirmaram terem suspeitas de que pelo menos três mortes estão relacionadas com o `petróleo espacial`.

Esta droga é conhecida em Hong Kong como `droga zombie` porque pode causar graves danos físicos e mentais, incluindo dependência, perda de memória, convulsões, perda de consciência e até morte.