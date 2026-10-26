Houthis anunciam lançamento de míssil contra aeroporto em Riade
Os Houthis do Iémen afirmaram hoje que lançaram, "com sucesso", um míssil contra o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, horas após a coligação militar liderada pela Arábia Saudita anunciar a interceção de um projétil contra a capital.
"As nossas forças armadas atacaram com sucesso o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, utilizando um míssil balístico que atingiu o alvo com precisão", afirmou o porta-voz dos Houthis, Yahya Saree, na plataforma de mensagens Telegram.
O porta-voz reivindicou ainda um ataque com drones e mísseis contra "as estações de bombagem de petróleo bruto do oleoduto Este-Oeste", na Arábia Saudita, e duas posições militares do Exército saudita no sul do Iémen.
De acordo com Saree, "estes ataques causaram dezenas de baixas nas fileiras inimigas, além de provocarem a destruição e o incêndio de vários veículos militares e depósitos de armas".
Horas antes, a coligação militar liderada pela Arábia Saudita, que intervém no Iémen desde 2015, afirmou ter abatido um míssil lançado pelos rebeldes houthis contra Riade.
O porta-voz militar da aliança, Turki al Maliki, indicou na rede social X que as defesas aéreas intercetaram e destruíram um míssil "lançado pelas milícias Houthis" contra Riade, sem fornecer mais detalhes sobre a operação.
A coligação afirmou também ter destruído duas plataformas de mísseis balísticos em Sanaa, capital do Iémen, que se encontra sob o controlo dos Houthis.
"Uma das plataformas foi utilizada no lançamento do míssil balístico contra Riade", referiu o porta-voz.
Nas últimas semanas, os Houthis - aliados do Irão - lançaram centenas de ataques contra instalações energéticas e civis da Arábia Saudita - como o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, onde dezenas de pessoas morreram e ficaram feridas em outubro. De igual modo, a coligação tem realizado bombardeamentos continuados no Iémen.