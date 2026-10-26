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Houthis anunciam lançamento de míssil contra aeroporto em Riade

Houthis anunciam lançamento de míssil contra aeroporto em Riade

Os Houthis do Iémen afirmaram hoje que lançaram, "com sucesso", um míssil contra o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, horas após a coligação militar liderada pela Arábia Saudita anunciar a interceção de um projétil contra a capital.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Rede Social Instagram

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"As nossas forças armadas atacaram com sucesso o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, utilizando um míssil balístico que atingiu o alvo com precisão", afirmou o porta-voz dos Houthis, Yahya Saree, na plataforma de mensagens Telegram.

O porta-voz reivindicou ainda um ataque com drones e mísseis contra "as estações de bombagem de petróleo bruto do oleoduto Este-Oeste", na Arábia Saudita, e duas posições militares do Exército saudita no sul do Iémen.

De acordo com Saree, "estes ataques causaram dezenas de baixas nas fileiras inimigas, além de provocarem a destruição e o incêndio de vários veículos militares e depósitos de armas".

Horas antes, a coligação militar liderada pela Arábia Saudita, que intervém no Iémen desde 2015, afirmou ter abatido um míssil lançado pelos rebeldes houthis contra Riade.

O porta-voz militar da aliança, Turki al Maliki, indicou na rede social X que as defesas aéreas intercetaram e destruíram um míssil "lançado pelas milícias Houthis" contra Riade, sem fornecer mais detalhes sobre a operação.

A coligação afirmou também ter destruído duas plataformas de mísseis balísticos em Sanaa, capital do Iémen, que se encontra sob o controlo dos Houthis.

"Uma das plataformas foi utilizada no lançamento do míssil balístico contra Riade", referiu o porta-voz.

Nas últimas semanas, os Houthis - aliados do Irão - lançaram centenas de ataques contra instalações energéticas e civis da Arábia Saudita - como o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, onde dezenas de pessoas morreram e ficaram feridas em outubro. De igual modo, a coligação tem realizado bombardeamentos continuados no Iémen.

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