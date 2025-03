Houthis e EUA prometem escalada após ataques pela mão de Trump no Iémen

Na sequência destes bombardeamentos, que feriram e mataram mais de 100 pessoas em ataques no Iémen, no sábado à noite, de acordo com a imprensa e fontes iemenitas, citadas pela Al Jazeera, o líder dos rebeldes prometeu no domingo atacar navios de carga norte-americanos no Mar Vermelho e apelou aos iemenitas para protestarem "aos milhões" contra os ataques norte-americanos.

ONU alerta para risco de se exacerbar tensões



EUA garantem que ataques vão continuar indefinidamente



Os ataques aéreos lançados pelos EUA contra os houthis surgem como resposta aos ataques do grupo armado iemenita contra a navegação do Mar Vermelho desde o início do conflito na Faixa de Gaza e marcam uma nova abordagem dos EUA em relação ao Irão e ao Médio Oriente.

O presidente norte-americano prometeu o "inferno" ao grupo armado caso, caso não cessassem de imediato os ataques a navios do Mar Vermelho, escreveu na plataforma Truth Social.apoiados pelo Irão,em resposta a uma vaga de bombardeamentos norte-americanos no sábado à noite.Foi alvejado comsegundo a imprensa iemenita ligada aos houthis. No domingo, os rebeldes já tinham reinvidicado a responsabilidade num primeiro ataque contra um porta-aviões americano, o USS Harry S. Truman. Ambos os ataques ainda não foram confirmados pelos EUA.Após a escalada militar dos últimos dias, as Nações Unidas apelaram à cessação dos ataques e alertaram paraentre Washington e o grupo armado apoiado pelo regime de Teerão, num comunicado dirigido aos EUA e aos rebeldes houthis.apelou o secretário-Geral da ONU, António Guterres. Uma nova escalada poderiaafirmou o seu porta-voz num comunicado., afirmou o secretário norte-americano da defesa, Pete Hegseth, à Fox News.O Comando Central do Exército dos EUA, responsável pelo Médio Oriente, anunciou que os ataques contra os Houthis iriam continuar.Além de ameaçar os rebeldes iemenitas, o presidente dos EUA deixou na Truth Social uma mensagem a Teerão: