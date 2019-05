Huawei quer anular em tribunal proibição dos seus equipamentos pelos EUA

RTP29 Mai, 2019, 11:20 | Mundo

Nesta quarta-feira, a gigante de telecomunicação pediu ao tribunal que revertesse a decisão tomada pelo Governo norte-americano, que consistia na proibição da compra de equipamentos da sua marca. Insistiu que se trata de uma "ação ilegal", e que os EUA estão a perseguir uma empresa privada e a tentar levá-la à falência.



A Huawei avançou com o processo para julgamento sumário, para que o tribunal revogue parte da chamada Lei de Autorização de Defesa Nacional. A moção será ouvida no mês de setembro.



O diretor jurídico da empresa, Song Liuping, alega que os EUA estão a violar a Constituição norte-americana, visto que esta condena a ilegalidade de isolar um indivíduo, um grupo ou uma empresa para punição sem julgamento. "É um ato tirânico e é explicitamente proibido pela Constituição dos EUA", O diretor jurídico da empresa, Song Liuping, alega que os EUA estão a violar a Constituição norte-americana, visto que esta condena a ilegalidade de isolar um indivíduo, um grupo ou uma empresa para punição sem julgamento. "É um ato tirânico e é explicitamente proibido pela Constituição dos EUA", disse



"O Governo dos EUA não forneceu qualquer prova para mostrar que a Huawei é uma ameaça à segurança. (…) É apenas especulação", "O Governo dos EUA não forneceu qualquer prova para mostrar que a Huawei é uma ameaça à segurança. (…) É apenas especulação", insistiu Liuping



Em março, a empresa já tinha tentado iniciar uma ação judicial contra a decisão da Administração Trump, antes de se ter dado a aplicação da proibição de exportação.

Longa guerra comercial





Esta recente tensão faz parte de um conflito maior entre os Estados Unidos e a China.



As duas maiores economias mundiais têm estado envolvidas numa guerra comercial desde o ano passado, com o estabelecimento de barreiras comerciais, como taxas elevadas. Neste mês de maio, os EUA As duas maiores economias mundiais têm estado envolvidas numa guerra comercial desde o ano passado, com o estabelecimento de barreiras comerciais, como taxas elevadas. Neste mês de maio, os EUA duplicaram as taxas sobre produtos chineses no valor de 200 mil milhões de dólares, levando Pequim a retaliar com novas taxas elevadas.



Recentemente, Washington adicionou a Huawei à lista de empresas com as quais as empresas e agências governamentais norte-americanas não podem fazer negócio e das quais não podem utilizar os equipamentos.



O corte de ligações deu-se devido a motivos de segurança nacional, uma vez que Washington acredita que a gigante tecnológica não é independente do Governo chinês, que os seus diretores são membros do Partido Comunista Chinês, e que utiliza os seus equipamentos para espionagem.



A proibição forçou também fornecedores como a Google a suspender negócios com a Huawei.







Mas estas empresas não foram as únicas. Os EUA persuadiram ainda alguns aliados a excluir a empresa chinesa: a Austrália e a Nova Zelândia proibiram-na de fornecer equipamento para redes móveis 5G.



Os EUA pediram ainda a Os EUA pediram ainda a extradição de Meng Wangzhou , a executiva da Huawei, detida no Canadá em dezembro de 2018.

Possíveis consequências da proibição



Song Liuping afirmou já que este embargo comercial poderá "afetar diretamente" as empresas norte-americanas e os postos de trabalho de vários trabalhadores.



Por outro lado, o diretor jurídico insiste também que "mais de três mil milhões de consumidores" serão afetados, em mais de 170 países.



Relembra também que "a conexão é um direito humano básico, e o Governo dos EUA está a colocar os seus direitos em risco", criando um precedente potencialmente perigoso.