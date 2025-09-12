Human Rights Watch apelida de "histórica" condenação de Bolsonaro

"A decisão histórica é a primeira vez que um ex-Presidente é julgado por tentativa de golpe no Brasil", frisou a organização de defesa dos direitos humanos.

"A sentença reafirma que ninguém está acima da lei", concluiu a Human Rights Watch.

O Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou na quinta-feira Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, depois da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ter formado maioria para condenar o ex-Presidente por tentativa violenta de abolição do Estado de Direito Democrático, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de património.

Bolsonaro foi ainda considerado culpado de liderar a organização julgada criminosa.

A entrada na prisão não será automática, pois ainda há margem para alguns recursos.

Após a publicação do acórdão, a defesa e a acusação podem interpor embargos de declaração, no prazo de cinco dias, para corrigir eventuais contradições ou omissões. Esses recursos podem prolongar o processo por semanas ou meses.