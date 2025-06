Húngaros desafiam Orbán e saem à rua numa marcha do orgulho LGBT

A polícia húngara autorizou, no entanto, a contramanifestação do grupo de extrema-direita “Nossa Pátria”, que deverá coincidir com o trajeto da marcha do orgulho.

Os participantes correm o risco de uma multa de até 500 euros e os organizadores podem enfrentar uma pena de um ano de prisão.

c/agências

A medida aprovada permite à polícia proibir os eventos e utilizar câmaras de reconhecimento facial para identificar os participantes, assim como multá-los."É claro que a polícia poderia interromper tais eventos, porque tem autoridade para isso, mas a Hungria é um país civilizado, uma sociedade cívica", disse Orbán à rádio estatal na sexta-feira.São esperadas dezenas de milhares de pessoas, com participantes vindos de 30 países diferentes, incluindo a Comissária Europeia para a Igualdade, Hadja Lahbib, e cerca de 70 membros do Parlamento Europeu.Mais de 30 embaixadas manifestaram apoio à marcha, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu às autoridades húngaras que autorizassem a realização do desfile.Setenta grupos da sociedade civil húngara, incluindo a União Húngara pelas Liberdades Civis, a Transparência Internacional da Hungria e a Comissão Húngara de Helsínquia, publicaram na sexta-feira uma carta aberta em apoio da marcha, afirmando que a lei que levou à proibição da presença policial "serve para intimidar toda a sociedade".Os opositores veem a proibição da marcha como parte de uma repressão mais ampla das liberdades democráticas antes das eleições gerais do próximo ano, quando Orbán enfrentar um forte concorrente da oposição.