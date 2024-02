Hungria dá luz verde à adesão da Suécia à NATO

(em atualização)





“Hoje é um dia histórico”, anunciou o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, na rede social X, logo após a votação. “A Suécia está pronta para assumir a sua responsabilidade pela segurança euro-atlântica”, acrescenta.





Kristersson lembrou ainda que "a Suécia está a deixar para trás 200 anos de neutralidade e de não-alinhamento militar” e que a sua entrada na NATO significa que “a região nórdica tem uma defesa comum pela primeira vez em 500 anos”.



“É um grande passo e algo a ser levado a sério", disse o primeiro-ministro sueco em conferência de imprensa.

A candidatura de Estocolmo foi aprovada esta segunda-feira por uma esmagadora maioria de eurodeputados (188 em 199) no parlamento húngaro.





Na abertura da sessão parlamentar desta segunda-feira, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, saudou a recente visita do seu homólogo sueco e o passo essencial na construção de “uma relação justa e respeitosa entre os dois países”, para além das “diferenças de opinião”.



“A entrada da Suécia na NATO fortalecerá a segurança da Hungria”, disse Orbán.







A luz verde da Hungria surgiu após o primeiro-ministro sueco e o seu homólogo húngaro se terem reunido, na sexta-feira, e assinado um novo acordo militar, prometendo pôr de lado todas as suas diferenças.







A decisão da Hungria põe fim a um impasse de dois anos, altura em que a Suécia, a par da Finlândia, pôs fim à sua política de não-alinhamento militar e se candidatou à NATO em prol de uma maior segurança, na sequência da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.



Enquanto a Finlândia se tornou membro da Aliança Atlântica o ano passado, a Suécia ficou em stand by à medida que a Hungria e a Turquia levantavam objeções.





A Turquia estava reticente em aprovar a entrada de Estocolmo na Aliança e exigia ações mais duras contra os militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). A Suécia alterou as suas leis e flexibilizou as regras sobre a venda de armas, acabando por receber a aprovação da Turquia no final de janeiro.



A Hungria, por sua vez, manteve-se reticente por motivos de natureza menos clara e sem apresentar exigências concretas.



Alguns especialistas veem esta reticência por parte da Hungria como uma estratégia de chantagem para obter concessões da UE e a libertação de milhares de milhões de euros de fundos atualmente congelados ou um sinal da proximidade de Viktor Orbán ao presidente russo, Vladimir Putin.

Reações à entrada da Suécia na NATO

A ratificação da Hungria à entrada da Suécia na Aliança Atlântica está a gerar reações de vários líderes.







O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a adesão da Suécia tornará a Aliança “mais forte”.



“Congratulo-me com a votação do parlamento húngaro que ratifica a adesão da Suécia à NATO. Agora que todos os Aliados a aprovaram, a Suécia tornar-se-á o 32º Aliado da NATO”, escreveu Stoltenberg na rede social X.





O presidente francês, Emmanuel Macron, também felicitou a Suécia e o chanceler alemão, Olaf Scholz, saudou a decisão que “fortalece” a “segurança da Europa e do mundo”.







“O caminho para a Suécia aderir à NATO é claro e isso é uma vitória para todos nós. Foi bom que o Parlamento húngaro tenha aprovado hoje a adesão”, escreveu Scholz no X.







O embaixador dos Estados Unidos em Budapeste também já reagiu, considerando que a adesão da Suécia à NATO promoverá a segurança dos EUA e a segurança da Aliança como um todo. David Pressman acrescentou que a ratificação é de “importância estratégica” também para a Hungria.