Ícone de Barcelona. Cruz na Sagrada Família cria a igreja mais alta do mundo

Ícone de Barcelona. Cruz na Sagrada Família cria a igreja mais alta do mundo

Está prevista para esta sexta-feira a colocação da cruz no topo da torre mais alta da Sagrada Família. A cruz tridimensional que coroa a Torre de Jesus Cristo, a torre central da Basílica da Sagrada Família, será inaugurada em junho de 2026, coincidindo com o centenário da morte de Antoni Gaudí.

Antena 1 /
Foto: Jorge Mantilla / NurPhoto via AFP

VER MAIS
A torre com esta cruz vai atingir 172,5 metros, tornando a Sagrada Família a igreja mais alta do mundo.
Oriana Barcelos - Antena 1

A própria basílica anunciou nas redes sociais que, se as condições meteorológicas e de segurança permitirem, será colocado o braço superior da cruz, o último elemento estrutural antes da conclusão total da peça.

Esta operação pode ser observada da rua e acompanhada em direto nas redes sociais do templo.
PUB
PUB