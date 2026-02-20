Mundo
Ícone de Barcelona. Cruz na Sagrada Família cria a igreja mais alta do mundo
Está prevista para esta sexta-feira a colocação da cruz no topo da torre mais alta da Sagrada Família. A cruz tridimensional que coroa a Torre de Jesus Cristo, a torre central da Basílica da Sagrada Família, será inaugurada em junho de 2026, coincidindo com o centenário da morte de Antoni Gaudí.
A torre com esta cruz vai atingir 172,5 metros, tornando a Sagrada Família a igreja mais alta do mundo.
Esta operação pode ser observada da rua e acompanhada em direto nas redes sociais do templo.
A própria basílica anunciou nas redes sociais que, se as condições meteorológicas e de segurança permitirem, será colocado o braço superior da cruz, o último elemento estrutural antes da conclusão total da peça.
Si las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permiten, mañana se colocará el brazo superior de la cruz de la torre de Jesús de la Sagrada Familia. La maniobra se realizará durante la mañana y se podrá ver desde la calle. 🙌 También se podrá seguir en directo en las redes… pic.twitter.com/4j3idk0QWA— La Sagrada Família (@sagradafamilia) February 19, 2026
