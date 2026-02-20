Ícone de Barcelona. Cruz na Sagrada Família cria a igreja mais alta do mundo

Oriana Barcelos - Antena 1





A própria basílica anunciou nas redes sociais que, se as condições meteorológicas e de segurança permitirem, será colocado o braço superior da cruz, o último elemento estrutural antes da conclusão total da peça.

Si las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permiten, mañana se colocará el brazo superior de la cruz de la torre de Jesús de la Sagrada Familia. La maniobra se realizará durante la mañana y se podrá ver desde la calle. 🙌 También se podrá seguir en directo en las redes… pic.twitter.com/4j3idk0QWA — La Sagrada Família (@sagradafamilia) February 19, 2026

Esta operação pode ser observada da rua e acompanhada em Esta operação pode ser observada da rua e acompanhada em direto nas redes sociais do templo.

A torre com esta cruz vai atingir 172,5 metros, tornando a Sagrada Família a igreja mais alta do mundo.