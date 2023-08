Idália. Tempestade atinge Florida como Furacão categoria 3

Nas últimas horas, foram registados rajadas de mais de 200 quilómetros por hora.





A tempestade já está a provocar inundações em algumas áreas costeiras e espera-se que chegue ao continente na manhã de quarta-feira, hora local (perto das 11 horas em Portugal).

A ordem é partir



Mais de 1,6 milhões de pessoas receberam ordens para deixar as residências na Flórida, face à aproximação do furacão.







"Agora, este é um momento crítico. Seremos atingidos por um grande furacão", alertou o governador Ron DeSantis ao instar os moradores da Flórida a prestarem atenção aos avisos de evacuação e a cumprirem as ordens de retirada obrigatórias e voluntárias emitidas nas últimas 24 horas.





"Vocês tem mesmo que ir agora”, insistiu DeSantis.







DeSantis também anunciou que não seriam cobradas portagens nas autoestradas de sete condados, para facilitar a movimentação da população.



O governador declarou estado de emergência em 46 dos 67 condados da Florida.





A força das ondas originadas pelo furacão podem atingir níveis históricos ao longo da região de Big Bend. O Centro Nacional de Furacões alerta que as vagas atingirão 3 a 5 metros, que provocarão inundações, e classifica a Idalia como tempestade "catastrófica".





“As imagens de satélite e de radar do NWS mostram que Idalia está a tornar-se cada vez mais organizada”, alertou o Centro de Furacões.







“Existe um potencial para a ocorrência de ventos destrutivos e potencialmente fatais com o núcleo de Idalia a mover-se para terra na região de Big Bend”, acrescentou.

Após a chegada do Idália à Florida no Golfo do México, o furacão continuará em terra pelo norte deste Estado, pelo sudeste da Geórgia, e próximo à costa da Carolina do Sul.





O presidente dos Estados Unidos garante estar em contacto permanente com o governador da Florida, para fornecer tudo o que for preciso, nas próximas horas.





Cinco mil e quinhentos homens da guarda nacional da Florida estão em alerta e 40 mil funcionários estão ao serviço, para o que for necessário.







Big Bend fica perto onde o território da península do Estado se curva em direção à zona leste-oeste do Panhandle, ao longo da Baía de Apalachee. De acordo com o NHC, nenhum grande furacão atingiu a Baía de Apalachee, no noroeste da Florida, desde 1851.



“Para algumas comunidades isto será provavelmente pior do que imaginam, porque muito poucas pessoas compreendem o poder de um grande furacão”, disse Jamie Rhome, vice-diretor do Centro Nacional de Furacões, à BBC.