Idlib. Turquia reage a pressão russa e adverte grupos islamitas

O aviso assumiu um tom mais abrangente, após um telefonema do CEMFA russo, o general Valery Gerasimov, ao seu homólogo turco, o general Yasar Guler, esta quinta-feira.



"A força será usada em Idlib contra aqueles que não respeitarem o cessar-fogo, incluindo os radicais", declarou horas depois o ministro turco da Defesa, Hulusi Akar, citado pela agência oficial turca, Anadolu. O aviso de Ancara deverá levar os combatentes islamitas a reduzirem as suas atividades nos próximos dias ou semanas, mas a sua prevalência a longo prazo é mais duvidosa.







"Vamos enviar unidades suplementares para restabelecer o cessar-fogo e garantirmos que ele irá perdurar", acrescentou Akar.

Quarta-feira, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan prometera atingir o "regime sírio" em toda a parte se as suas tropas fossem de novo atingidas, depois de mais cinco baixas registadas entre as forças turcas estacionadas em Idlib, no início da semana.







Erdogan anunciou ainda a intenção de expulsar as forças sírias de postos de observação até final de fevereiro.





A intervenção russa desta quinta-feira levou à moderação do discurso oficial turco. O sinal, contudo ficou dado.







Ancara está insatisfeita com os resultados do seu acordo com Moscovo, o qual tem permitido o avanço das tropas sírias sobre Idlib, com a colaboração aérea russa.



Moscovo ou Washington

Nas últimas semanas, a intensificação dos bombardeamentos em Idlib levou à fuga das populações e a um azedar de relações entre os dois Governos.







O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan acusou mesmo os russos de cumplicidade no "massacre" dos civis ao lado das forças do "regime sírio".

, situação que classificou de "inaceitável".

Os Estados Unidos aproveitaram a tensão para reforçar laços ultimamente enfraquecidos com a Turquia, sua parceira na NATO.







O representante especial norte-americano para a Síria, James Jeffrey, reuniu-se quarta-feira com vários responsáveis turcos e demonstrou-lhes todo o apoio.

"para defender os seus interesses vitais face a afluxo de refugiados e para lutar contra o terrorismo".

"Compreendemos e apoiamos a preocupações turcas legítimas justificando a presença das forças turcas na Síria e nomeadamente em Idlib", escreveu o norte-americano, enquanto denunciava "o regime do Presidente Assad, autor de crimes de guerra".

Jeffrey sublinhou ainda queem Genebra para resolver este conflito pela via diplomática", escreveu o norte-americano.

Ganhos ou perdas

Ancara é um dos apoios oficiosos dos grupos armados extremistas islâmicos, que lutam desde 2011 contra o Governo sírio de Bashar al-Assad.







A sua estratégia visava em parte o alargamento da influência territorial ao norte da Síria, objetivo de longa data dos Governos turcos, e o controlo das atividades da minoria curda síria, a qual apoia os curdos-turcos que combatem a hegemonia de Ancara.





Ao abrigo do seu recente acordo com Moscovo, alegadamente para pacificar Idlib e suster vagas sucessivas de refugiados sírios, a Turquia conseguiu instalar as suas forças armadas dentro da Síria.



Tal situação só foi possível graças à influência de Moscovo junto do Presidente Bashar al-Assad.de forma a readquirir o controlo das principais rotas de abastecimento e sufocar os grupos que persistem na luta armada.

A provar a estratégia dupla de Moscovo, a ofensiva síria dos últimos meses tem-se realizado, como habitualmente, com o apoio da aviação russa.







A 30 de janeiro, a agência síria de notícias SANA, anunciou que as tropas de Damasco haviam entrado em Maarat al-Numan, uma cidade-chave para as forças rebeldes em Iblib. os dias seguintes ficaram assinalados por combates com forças turcas.





Idlib é o último bastião dos revoltosos.