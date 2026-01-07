Iémen. Ataques de coligação liderada pela Arábia Saudita fizeram vários mortos

A coligação liderada pela Arábia Saudita disse esta quarta-feira ter realizado "ataques preventivos limitados" contra os separatistas do sul do Iémen, para os impedir de "alargar o conflito" no país.



Mais de 15 ataques aéreos atingiram a província de Dhale, de acordo com uma autoridade local. O balanço inicial é de quatro civis mortos e seis feridos, segundo fontes dos hospitais Al-Nasr e Al-Tadamon.



Em comunicado, a coligação liderada pela Arábia Saudita indicou também que o líder dos separatistas, Aidarous al-Zoubaidi, "fugiu para um local desconhecido" e não embarcou no avião que o deveria levar à Arábia Saudita para as negociações de paz previstas para hoje.



Pouco depois, porém, o Conselho de Transição do Sul (STC) do Iémen afirmou que o líder do movimento separatista se encontra na cidade iemenita de Aden e continua a acompanhar os assuntos políticos e de segurança.



O movimento condenou também os ataques aéreos sauditas em zonas da província de Dhale, classificando-os como uma "infeliz escalada" que causou vítimas civis, incluindo crianças. Os ataques, acusa o Conselho, contradizem a anunciada tentativa de diálogo.



O STC manifestou ainda profunda preocupação com a segurança da delegação que enviou para negociações de paz em Riade, declarando que não tem conseguido contactar o grupo e que não tem recebido qualquer informação oficial sobre o paradeiro deste.



O Conselho apelou às autoridades sauditas para que garantam a segurança da delegação e permitam a comunicação imediata. Aviões atacaram posições militares e depósitos de armas

Segundo testemunhas, os aviões da coligação saudita atacaram posições militares na zona de Zubaid e, mais tarde, depósitos de armas ligados às forças leais a al-Zoubaidi, na zona de Habil al-Rida.



Vídeos partilhados nas redes sociais mostram repetidas explosões num edifício atingido pelos ataques aéreos, aparentemente envolvendo armas armazenadas.



Outras imagens que circulam na Internet mostram três cadáveres junto a uma estrada rural, mas a autenticidade não pôde ser imediatamente verificada. O STC, liderado por al-Zoubaidi, aspira recriar um Estado no sul do Iémen, onde uma república democrática e popular foi independente entre 1967 e 1990.



No início de dezembro, as forças separatistas tomaram vastos territórios, mas as fações próximas de Riade, apoiadas por ataques sauditas, retaliaram, recuperando este mês o terreno perdido.



A Arábia Saudita convidou então os dois campos para dialogarem, esta terça-feira, na capital saudita, a fim de pôr termo aos confrontos.



O Iémen está devastado por uma guerra civil desde que rebeldes xiitas Houthis, apoiados pelo Irão, tomaram em 2014 a capital Sanaa e, em seguida, grandes partes do país.



O conflito internacionalizou-se um ano depois, quando a Arábia Saudita assumiu a liderança de uma coligação internacional para apoiar o Governo iemenita contra os Houthis.



Rivalidades internas no campo anti-Houthis desencadearam um novo conflito em 2018, opondo os separatistas do sul, agrupados no STC, às forças do Governo, apoiadas respetivamente pelos Emirados Árabes Unidos e pela Arábia Saudita, outrora reunidos na mesma coligação.



