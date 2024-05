Foto: Ana Beltran - Reuters

A imigração marcou quase todos os discursos no encontro das extremas direitas em Madrid, com vários líderes a pedirem um maior controlo de fronteiras. Num dos discursos mais aguardados do dia, o presidente da Argentina, Javier Milei, apontou o dedo ao socialismo, considerando-o uma ideologia cangerígena.