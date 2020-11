Impasse na transição. Membros da Casa Branca passam informações à equipa de Biden

Um dos atuais membros da Administração Trump revelou à CNN a existência de um contacto informal da sua equipa para com a de Joe Biden., adiantou a fonte na quarta-feira.Segundo este funcionário da atual Administração, esse contacto ainda não resultou em quaisquer conversas substanciais.Já um ex-membro da equipa de Donald Trump que abandonou há poucos meses a Administração disse à CNNnum cargo semelhante ao seu e ofereceu-se para o ajudar.Outro antigo funcionário do ainda presidente avançou que os contactos estão a ser realizados para cumprir uma obrigação para com o país que está acima de questões partidárias. Segundo a mesma fonte, as conversações não têm sido tão detalhadas quanto as reuniões formais de transição que deveriam estar a ocorrer.

As comunicações estarão a ajudar a equipa do presidente eleito a compreender melhor os assuntos com os quais terá de lidar após a tomada de posse, a 20 de janeiro.

Um conselheiro de Joe Biden confirmou à CNN o contacto recebido por parte da atual Administração, mas recusou-se a dar mais pormenores. Outro membro da equipa do democrata afirmou que a ajuda é bem-vinda e que, em vários casos, se trata apenas de um crescimento de relações já existentes em alguns campos.Apesar disso, a fonte realçou que“É preciso mais do que antigos funcionários a escolherem dar um passo em frente e a serem prestáveis para assegurar uma transição suave de poder”, considerou Kate Bedingfield, vice-gerente da campanha e conselheira de Joe Biden.para que os americanos possam ter uma eficaz e suave transição entre administrações”, defendeu.

Estratégia de Biden contra a Covid-19 suspensa

Com a recusa da Administração de Serviços Gerais dos EUA em reconhecer Joe Biden como presidente e em iniciar uma transição formal, o democrata continua sem poder estabelecer contactos com agências federais e sem ter acesso a verbas para contratar os membros da sua futura Administração.A demora nesta transiçãoe de participar em reuniões com os serviços de inteligência.A Administração Trump chegou mesmo ao ponto de- responsável por proteger a saúde dos americanos e fornecer serviços humanos essenciais, estando atualmente focada na luta contra a pandemia de Covid-19 -O secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar, garantiu na quarta-feira que os seus funcionários não irão trabalhar com a equipa de transição de Joe Biden até que a Administração de Serviços Gerais determine que é ele o presidente eleito.“Já deixámos muito claro que, quando a GSA tomar uma decisão, asseguraremos uma transição e um planeamento profissionais, completos e cooperativos”, declarou o responsável do Governo de Trump. “Nós seguimos as orientações. Estamos prestes a conseguir vacinas e medicamentos para salvarmos vidas. É nisso que estamos agora focados”, acrescentou.

Equipa de Biden contactou ex-membros do Pentágono

Mesmo com a eventual aprovação por parte da Administração de Serviços Gerais, algumas entidades continuarão limitadas a nível daquilo que podem partilhar com a futura Administração Biden.É o caso do Departamento de Justiça e das agências de inteligência, ondee as contratações dos mesmos seja autorizada.Também o Departamento de Defesa se tem abstido de partilhar quaisquer informações com a equipa de Joe Biden. Por essa razão, a equipa do presidente eleito tem contactado com antigos funcionários que trabalharam para o ex-secretário da Defesa, Jim Mattis.Segundo fontes auscultadas pela CNN, essas conversações têm acontecido para ajudar a equipa de transição a perceberO democrata Joe Biden arrecadou a vitória nas eleições presidenciais de 3 de novembro e tomará posse a 20 de janeiro. O agora presidente eleito conseguiu 306 votos eleitorais, contra os 232 alcançados por Donald Trump.