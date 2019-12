Impeachment. Trump acusa democratas no Congresso de "inveja, ódio e raiva"

, exclamou o 45.º Presidente, o terceiro a passar ao capítulo seguinte de um processo de: o julgamento no Senado.Trump não hesitou em acusar os legisladores democratas da Câmara dos Representantes, onde detêm a maioria, de procurarem “cancelar os votos de dezenas de milhões de americanos”.

Além de Donald Trump, só outros dois presidentes passaram à segunda fase de um impeachment: Andrew Johnson, em 1868, e Bill Clinton, em 1998. Ambos absolvidos no Senado.

. É no Senado que este processo, de maioria republicana, que este processo vai ser julgado.

. Foi nestes termos que ada Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, se referiu, por seu turno, ao Presidente, no decorrer do debate que antecedeu a votação dos artigos de, vincou a responsável.

Ucrânia, o ponto de partida

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!