Processo de destituição de Donald Trump passa para as mãos do Senado

, começou por dizer Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, no discurso que antecedeu as votações.“Se não agirmos agora, estaremos a negligenciar o nosso dever. É trágico que as ações imprudentes do Presidente tornem necessário o. Ele não nos deu outra escolha”.A acusação de obstrução aos trabalhos do Congresso foi aprovada com. Pouco antes, a acusação de abuso de poder foi também aprovada, esta comAs votações marcam o culminar de três meses de investigação dos democratas às suspeitas de que Donald Trump pressionou o homólogo ucraniano a investigar Joe Biden, um dos principais rivais do Presidente nas eleições de 2020, e o seu filho, Hunter Biden.Na sessão na Câmara de Representantes, Nancy Pelosi assegurou queJá depois das votações, Pelosi lançou no Twitter uma mensagem a Trump. "Ninguém está acima da lei, senhor Presidente", escreveu, fazendo ainda um apelo à defesa da democracia.

Probabilidade de destituição é baixa

O Presidente dos EUA passará agora a responder pelos dois crimes de que é acusado no Senado, onde os republicanos têm uma clara maioria, ao contrário do que acontece na Câmara dos Representantes.Esta maioria republicana leva a crer que as hipóteses de destituição de Donald Trump são baixas.O julgamento será conduzido pelo juiz John Roberts, mas serão os senadores a servir de juízes, perante os advogados nomeados pelo Presidente.O líder norte-americano torna-se assim no terceiro Presidente dos EUA a passar à fase seguinte do processo para ser destituído, depois de Andrew Johnson, em 1868 e de Bill Clinton, em 1998, ambos absolvidos no Senado.

No momento da votação dos congressistas, Donald Trump encontrava-se num comício em Michigan durante o qual disse “não sentir verdadeiramente que esteja a ser destituído”.





Já no final da sessão na Câmara dos Representantes, a Casa Branca disse estar confiante de que o Senado irá exonerar o Presidente. “Este dia marca o culminar de um dos mais vergonhosos episódios políticos na história da nossa nação”, declarou Stephanie Grisham, porta-voz da Casa Branca.



“Sem receber um único voto republicano, e sem fornecer qualquer prova que prove as acusações, os democratas empurraram contra o Presidente, através da Câmara dos Representantes, artigos ilegítimos para o impeachment”.



“O Presidente está confiante de que o Senado vai restaurar a ordem e a justiça, que foram ignoradas nos procedimentos da Câmara. Ele está preparado para os próximos passos e confiante de que será exonerado”, concluiu.



c/ agências