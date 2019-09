Impeachment. Trump terá pressionado presidente ucraniano a investigar filho de Biden

RTP24 Set, 2019, 11:30 | Mundo

A ordem terá partido do presidente Trump para o seu chefe de gabinete, Mick Mulvaney, num momento em que Kiev aguardava uma ajuda militar de milhões de euros dos norte-americanos, de acordo com fontes citadas pelos media, em particular o Washington Post, o primeiro a sair com a história.







A ajuda de 400 milhões está entretanto embrulhada em alegados receios de Trump da “corrupção” na Ucrânia, prazos orçamentais e possível chantagem para ganhos na corrida de 2020.





De acordo com o Washington Post, o mesmo jornal que há quase cinco décadas escavou o caso que levaria à queda do presidente Richard Nixon, a ordem para reter os 400 milhões de dólares foi entretanto confirmada por três altos funcionários da Administração. Hunter Biden foi membro do conselho de administração da Burisma, maior empresa privada de gás na Ucrânia. A empresa esteve sob investigação, mas nada se provou nunca acerca do filho de Joe Biden.

Os funcionários do gabinete de Gestão e Orçamento transmitiram a ordem do presidente ao Departamento de Estado e ao Pentágono em meados de julho, por volta do dia 17, com o argumento de que o presidente estava preocupado com os níveis de corrupção na Ucrânia. Posteriormente, já a 11 de Setembro, a ajuda seria libertada, desta vez sob o argumento de que era necessário aplicar as verbas do orçamento por questões legais, uma vez que o ano fiscal estava a findar-se.









O presidente não nega que Hunter Biden, filho do ex-vice-presidente Joe Biden e seu potencial adversário na corrida de 2020, tenha sido um assunto na conversa que manteve com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mas reitera que “não há nada de errado nisso”.





“Um telefonema perfeito”





A questão remete, contudo, para duas vias que poderão tornar-se num problema para Donald Trump: por um lado, adiar o empréstimo militar poderá ser visto como uma forma de chantagem sobre Zelensky para obrigar as autoridades ucranianas a abrir um processo visando a família Biden; por outro, e no mesmo sentido, o presidente Trump estaria aqui a usar uma diplomacia externa dúbia para criar um caso a um potencial rival na sua recandidatura à Casa Branca.









Por outro lado, as suspeitas do “prolongamento” da rede de trabalho das equipas de Trump também não pisariam aqui território virgem depois das visitas de delegações russas à Trump Tower, em Nova Iorque, durante o mesmo período de campanha, envolvendo o seu filho mais velho, Donald Trump Jr., em conversações com elementos relacionados ao mais alto nível da hierarquia do Kremlin.





Apesar de Trump ter voltado a negar qualquer irregularidade no contacto com o presidente ucraniano – “um telefonema perfeito” – a questão remete para um padrão que, não incomodando a organização do presidente, poderá voltar a colocá-lo no epicentro de várias questões sensíveis pra a alma política e a segurança norte-americana.









À luz destes novos desenvolvimentos, muitos democratas que até agora se revelavam discretos quanto a um processo de destituição do presidente Trump começam a alterar o seu posicionamento.





Apesar da existência de vozes mais críticas dentro do Partido Democrata, a ideia que vinha vingando, passados que estão mais de dois anos do mandato de Donald Trump, era que o partido devia investir na luta no campo político, uma ideia que ficou reforçada depois da publicação do relatório do procurador especial Robert Mueller, em que não são explícitas as responsabilidades de Trump no eventual conluio com elementos do Kremlin durante a campanha presidencial de 2016.





Uma dessas vozes inquietas é agora a da speaker Nacy Pelosi. Endurecendo a linguagem durante o fim de semana, a presidente da Câmara dos Representantes instou já à divulgação do relatório em que um garganta-funda (denunciante, whistleblower) denunciou a alegada má conduta do presidente Trump. A Administração “está a pôr em risco a segurança nacional e a cndicionar qualquer futuro denunciante que se depare com um procedimento incorreto”, assinala Pelosi.



Haveria ainda instruções para os funcionários, sempre que questionados sobre o assunto, dizerem que o adiamento estava relacionado com um procedimento entre agências. Entretanto, pelo meio, a 25 de junho, há o telefonema a Zelensky, e o teor da conversa está a congregar um cada vez maior número de democratas em torno da ideia de abrir um processo de impeachment ao presidente Trump.Numa fuga para a frente,Não seria a primeira vez que uma potência estrangeira era “chamada” por Donald Trump a intervir nos assuntos internos dos Estados Unidos. Durante a campanha para as Presidenciais, na fase final da corrida para a Casa Branca, Trump, então candidato republicano, desafiou os russos a revelarem os emails da sua adversária democrata, Hillary Clinton.De acordo com o senador democrata Chris Murphy, que contactou com Volodymyr Zelensky durante uma visita à Ucrânia no início deste mês, o presidente ucraniano terá ficado com a ideia de que o corte da ajuda norte-americana (o dinheiro seria libertado apenas no dia 11 de setembro) se devia ao facto de não ter acedido a desencadear uma investigação a Hunter Biden, filho do ex-vice-presidente.