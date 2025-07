Incêndio em França. Chamas chegam à cidade de Marselha

(em atualização)



O aeroporto da cidade está encerrado na sequência deste incêndio que deflagrou na segunda-feira.





De acordo com as autoridades, este incêndio já queimou 700 hectares e danificou pelo menos dez edifícios. Georges-François Leclerc, presidente da câmara da região, acrescentou que não há registo de mortes no incêndio.



Várias pessoas ficaram presas na A9, uma auto-estrada que liga França a Espanha. Quase 100 pessoas tiveram de ser realojadas temporariamente e há ainda mais de 300 casas sem eletricidade.





O incêndio está a provocar restrições na zona, encontrando-se nas margens do 16.º bairro. Os moradores deste bairro, na parte ocidental da cidade, foram aconselhadas a manter-se em casa com portas e janelas fechadas.