Incêndio em França destapa centenas de projéteis da Segunda Guerra Mundial

“Perigo de morte absoluto: presença de projéteis”, advertiam placas erguidas nos arredores das zonas sujeitas à desminagem.



"Des obus ont explosé" : au Porge en Gironde, un stock de munitions de la Seconde Guerre mondiale a été découvert au plus fort de l'incendie https://t.co/IIlAxHQUi5 — franceinfo (@franceinfo) July 30, 2026

As munições em causa são de origem alemã e francesa. Trata-se sobretudo de granadas de morteiro, mas foram também encontrados projéteis explosivos para tanques.

c/ AFP

O grande incêndio que lavrou em Gironda, departamento do sudoeste de França, revelou centenas de projéteis da Segunda Guerra Mundial, que obrigaram a vários dias de operações de desminagem. Em La Porge, o regresso dos moradores só agora foi possível.. Ali,. E as chamas deixaram à vista o passado.Na manhã de segunda-feira, um repórter da France-Presse testemunhava a presença, no solo queimado de La Porge, de quatro projéteis com “cerca de 30 centímetros de comprimento, enferrujados e cobertos de terra”.De acordo com as autoridades locais,Ouvido pela agência noticiosa francesa, o comandante dos bombeiros Thomas Mimiague descreveu explosões sentidas durante o incêndio e que poderão ter sido causadas pelos projéteis.“Não se trata de um local de armazenamento oficial. Não sabemos bem porque estão ali,”, afirmou o responsável.Além de La Porge, a luz verde para o regresso de moradores foi também acionada para o município vizinho de Lège-Cap-Ferret, incluindo a península turística de Cap Ferret, com a exceção dos parques de campismo.De resto,O incêndio da região de Bordéus, considerado o mais grave desde 1949, foi dado como contido após queimar mais de 40 mil hectares em 11 dias. Na noite de domingo, os bombeiros ainda mediam forças com reacendimentos em Var e Gironda e um incêndio nas imediações de Carcassonne.O Ministério francês do Interior adiantou queOs bombeiros franceses admitem que, com o fogo a permanecer latente, no subsolo, durante “vários meses”.