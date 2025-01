Incêndio em hotel na Turquia. Seis procuradores conduzem investigação com nove detidos

Entre os nove detidos para interrogatório está o proprietário da estância de esqui.Segundo o ministro turco do Interior, Ali Yerlikaya, “. Prosseguem os esforços para identificar as outras vítimas”.Ali Yerlikaya acrescentou que estavam 238 hóspedes no hotel, que fica na encosta de um penhasco e tem 161 quartos.Já o titular da pasta da Saúde, Kemal Memişoğlu, revelou que “”.Na terça-feira, o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, anunciou um dia de luto nacional a ser observado esta quarta-feira. Todas as bandeiras dos edifícios governamentais e da missão diplomática turca no estrangeiro serão baixadas a meia haste, disse.“Infelizmente, recebemos esta manhã notícias muito tristes de Bolu, Kartalkaya. Os nossos irmãos e irmãs foram mortos e feridos num incêndio que deflagrou num hotel”, tinha afirmado anteriormente o presidente turco.O ministro do turismo, Mehmet Nuri Ersoy, afirmou aos jornalistas queO incêndio deflagrou por volta das 3h30 de terça-feira no restaurante do hotel Grand Kartal, de 12 andares, na estância de Kartalkaya, na província de Bolu, no noroeste da Turquia. As chamas obrigaram os hóspedes a saltar pelas janelas ou a tentar usar lençóis para fugir do edifício.

Kartalkaya está localizado nas montanhas de Köroğlu, a cerca de 300 quilómetros a leste de Istambul. O incêndio ocorreu durante as férias escolares, quando os hotéis da região estão ocupados.

Segundo o canal de televisão privado NTV, pelo menos três pessoas morreram depois de saltarem de janelas. A televisão privada turca referiu ainda que algumas pessoas tentaram descer dos quartos usando lençóis e cobertores.





Vários carros de bombeiros e ambulâncias cercaram o edifício carbonizado e com fachada de madeira, com lençóis brancos amarrados e pendurados em pelo menos três janelas do piso superior onde as pessoas tentaram fugir. A operação de combate às chamas durou cerca de dez horas.

Outros hotéis da estância de esqui foram evacuados por precaução e os hóspedes foram colocados em hotéis nos arredores de Bolu.

A explosão teve lugar no Centro de Desportos de inverno da montanha Yildiz, na província de Sivas. Dois esquiadores e o seu instrutor ficaram ligeiramente feridos, enquanto outro instrutor sofreu queimaduras de segundo grau nas mãos e no rosto, informou o gabinete do governador de Sivas.