Incêndio em lar no nordeste da China provoca cinco mortos

Segundo um comunicado divulgado pelo governo distrital de Jianhua, onde se situava o centro geriátrico, o fogo deflagrou por volta das 15:00 de segunda-feira (07:00 em Lisboa) numa residência localizada a norte de Qiqihar, a segunda maior cidade da província.

Os serviços de bombeiros, emergência e saúde deslocaram-se de imediato ao local e conseguiram extinguir as chamas cerca de 19 minutos depois, pelas 15:19 (07:19 em Lisboa), mas o incêndio provocou cinco vítimas mortais.

As causas do sinistro continuam sob investigação, segundo a mesma fonte.

O incidente soma-se a uma série de incêndios mortais registados nos últimos meses em várias regiões do país, reavivando preocupações quanto às condições de segurança em edifícios residenciais e comerciais na China.

Em dezembro, 12 pessoas morreram num incêndio num prédio residencial na província de Guangdong, no sul. Já em abril, dois incêndios distintos -- um num restaurante na cidade de Liaoyang (província de Liaoning) e outro num lar na província de Hebei -- tinham provocado 22 e 20 mortos, respetivamente.