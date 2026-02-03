Incêndio em lar no nordeste da China provoca cinco mortos
Cinco pessoas morreram na sequência de um incêndio num lar de idosos na província de Heilongjiang, no nordeste da China, informaram hoje as autoridades locais, citadas pela televisão estatal chinesa CCTV.
Segundo um comunicado divulgado pelo governo distrital de Jianhua, onde se situava o centro geriátrico, o fogo deflagrou por volta das 15:00 de segunda-feira (07:00 em Lisboa) numa residência localizada a norte de Qiqihar, a segunda maior cidade da província.
Os serviços de bombeiros, emergência e saúde deslocaram-se de imediato ao local e conseguiram extinguir as chamas cerca de 19 minutos depois, pelas 15:19 (07:19 em Lisboa), mas o incêndio provocou cinco vítimas mortais.
As causas do sinistro continuam sob investigação, segundo a mesma fonte.
O incidente soma-se a uma série de incêndios mortais registados nos últimos meses em várias regiões do país, reavivando preocupações quanto às condições de segurança em edifícios residenciais e comerciais na China.
Em dezembro, 12 pessoas morreram num incêndio num prédio residencial na província de Guangdong, no sul. Já em abril, dois incêndios distintos -- um num restaurante na cidade de Liaoyang (província de Liaoning) e outro num lar na província de Hebei -- tinham provocado 22 e 20 mortos, respetivamente.