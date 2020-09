Incêndio em Lesbos. Governo grego promete abrigo para migrantes desalojados mais vulneráveis

Sem nenhum sítio para ir,Um segundo incêndio que deflagrou às primeiras horas da manhã de quarta-feira destruiu o que restava daquele campo, onde cerca de 13 mil migrantes viviam em condições precárias, num espaço sobrelotado.O ministro das Migrações grego, Notis Mitarakis, prometeu que ainda esta quinta-feira serão tomadas "as ações necessárias" para que os grupos vulneráveis que ficaram desabrigados após o incêndio no campo de migrantes de Moria, em Lesbos, tenham onde dormir., afirmou o ministério em comunicado.Em declarações à rádio privada Skai, Notis Mitarakis disse que estas pessoas irão dormir ou num dos três navios que estão a ser preparados para os receber ou em tendas trazidas de outras ilhas.

O gabinete do primeiro-ministro grego tinha também já avançado que mais de 400 crianças e adolescentes foram transferidos para o continente na madrugada desta quinta-feira, “onde ficarão temporariamente, enquanto o programa de realocação para outros países da UE está em curso”.

Porém, um porta-voz da marinha grega disse à agência de notícias EFE que, no momento, os dois navios militares designados para alojar os migrantes mais vulneráveis ainda estão no porto de Rafina, no continente, esperando ordem de zarpar para Lesbos.A terceira embarcação, um 'ferry' comercial, já está ancorado em Sigri, no noroeste de Lesbos, esperando que os refugiados sejam transferidos do campo de migrantes de Moria para aquela localidade. A experiência mostra que, após os navios aportarem, o processo de embarque é longo.

O que se sabe sobre o incêndio?

“Neste momento, o centro de acolhimento foi completamente destruído”, disse Mitarakis, considerando “um milagre” não haver registo de mortos ou feridos.“A situação em Moria não pode continuar [como está], porque é simultaneamente uma questão de saúde pública e de segurança nacional”, disse o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, num discurso transmitido na televisão. Mitsotakis sublinhou que gerir os fluxos de migrantes é “um problema europeu”.

De acordo com informações do Governo de Atenas, o grande incêndio destruiu 80 por cento do recinto interno do campo de Moria, tendo 3.500 pessoas ficado desalojadas, sendo que as restantes já viviam em tendas num olival.

"O fogo alastrou dentro e fora do campo e destruiu-o. Há mais de 12 mil migrantes a serem vigiados pela polícia numa auto-estrada", disse o presidente da câmara da principal cidade da ilha, Mylinene, à rádio privada Skai, citado pela agência de notícias Associated Press (AP)."É uma situação muito difícil, porque alguns dos que estão no exterior incluem pessoas que são positivas [em relação ao novo coronavírus]", acrescentou o autarca Stratos Kytelis.De acordo com a imprensa local, as forças policiais delimitaram com cordas o perímetro exterior do campo para evitar que os refugiados se deslocassem para a cidade de Mitilene, tendo utilizado granadas de gás lacrimogéneo para travar as tentativas de fuga.O incêndio começou poucas horas depois de os contágios terem sido anunciados pelas autoridades. O Governo acredita, por isso, que o fogo foi provocado.Segundo o ministro das Migrações, Notis Mitarakis, até ao momento as autoridades apenas localizaram oito das 35 pessoas contaminadas com SARS-CoV-2, estando as restantes ente os grupos que tentaram fugir do campo durante o incêndio.

“Tragicamente previsível”

Vários grupos humanitários denunciam há muito tempo as condições de vida neste campo de acolhimento, que abriga quatro vezes mais migrantes do que a sua capacidade declarada. Muito antes da pandemia de Covid-19, muitos grupos de direitos humanos criticavam as condições miseráveis em que habitam os milhares de migrantes.diretora do Comité Internacional de Resgate na Grécia.





Para além disso, a Agência da ONU para os Refugiados, ACNUR, diz ter recebido relatos de tensão entre habitantes de aldeias vizinhas e requerentes de asilo. A promessa de realocação dos migrantes mais vulneráveis é vista como um passo positivo, mas espera-se que estes enfrentem forte resistência por parte dos residentes locais.



As autoridades já estavam em desacordo com a população de Lesbos relativamente ao plano de substituição de Moria por um centro de acolhimento fechado. Os residentes temem que isto signifique que milhares de requerentes de asilo ali permaneçam permanentemente.