Incêndio em refinaria de petróleo na Rússia faz vários mortos e feridos

O governador regional Vladimir Uyba afirmou, citado pela Associated Press, que o incêndio não foi provocado por um ataque de um `drone` ucraniano, como outros que têm assolado refinarias russas, e os investigadores abriram um inquérito por suspeita de negligência.

O fogo, que deflagrou perto da cidade de Ukhta, na República de Komi (noroeste), causou, pelo menos, ferimentos em três pessoas, informou o Ministério das Emergências de Komi.

Os investigadores regionais adiantaram que o incêndio também provocou vítimas mortais, mas não especificaram quantas, nem informaram se o fogo já havia sido extinto.

"Hoje ocorreu um incêndio numa refinaria de petróleo na cidade de Ukhta, durante um trabalho técnico programado por um funcionário, resultando em mortes e ferimentos", escreveu o departamento de investigação no Telegram.

Os investigadores abriram um processo crime para apurar uma eventual negligência na refinaria de petróleo.

Nos últimos meses, as refinarias e os terminais petrolíferos russos tornaram-se alvos prioritários dos ataques de `drones` ucranianos, no âmbito da intensificação dos ataques em território russo.

As autoridades locais não especificaram a que empresa pertence a refinaria, mas as imagens publicadas pelo Ministério das Emergências local mostram o logótipo do gigante petrolífero Lukoil.