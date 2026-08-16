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Incêndio na Bélgica. Cidade alemã junto à fronteira recomenda retirada de moradores
A cidade alemã de Monschau, na fronteira com a Bélgica, aconselhou este domingo os seus residentes a saírem das suas casas devido a um grande incêndio florestal que assola uma zona de floresta belga e se aproximou de território alemão. O fogo começou na última sexta-feira e já devastou quase 3.000 hectares.
Em comunicado, a autarquia de Monschau adianta que a frente de fogo encontra-se a 1,5 quilómetros da fronteira alemã e a 1,8 quilómetros da zona habitada mais próxima.
Embora não se espere, para já, que as chamas atinjam território alemão, prevê-se “poluição atmosférica significativa devido ao fumo”, o que levou as autoridades locais a emitirem a recomendação aos moradores das zonas próximas da fronteira “a abandonarem essas áreas”.
Em território belga, as autoridades já ordenaram a evacuação da cidade de Küchelscheid, a cerca de 10 minutos de carro de Monschau.
As chamas estão a ser combatidas por bombeiros de toda a Bélgica mas também operacionais vindos da Alemanha e do Luxemburgo, assim como o exército e agricultores locais.
Stephanie Ernoux, porta-voz da administração da região belga da Valónia, adiantou à agência Reuters que o tempo mais frio que se prevê para esta zona poderá ajudar a conter o avanço do fogo durante o dia de domingo.
O incêndio já levou a Bélgica a ativar o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.
“Nenhuma casa foi afetada até à data, embora o fogo permaneça próximo e os níveis de fumo sejam significativos”, indicou o gabinete do governador de Liège em comunicado.
Embora não se espere, para já, que as chamas atinjam território alemão, prevê-se “poluição atmosférica significativa devido ao fumo”, o que levou as autoridades locais a emitirem a recomendação aos moradores das zonas próximas da fronteira “a abandonarem essas áreas”.
O incêndio que começou na sexta-feira já devastou 3.000 hectares de floresta na zona de Hautes Fagnes, província de Liège, é o maior fogo florestal na história recente da Bélgica.
Reportagem de Andrea Neves, correspondente da RTP Antena 1 em Bruxelas.
Em território belga, as autoridades já ordenaram a evacuação da cidade de Küchelscheid, a cerca de 10 minutos de carro de Monschau.
As chamas estão a ser combatidas por bombeiros de toda a Bélgica mas também operacionais vindos da Alemanha e do Luxemburgo, assim como o exército e agricultores locais.
Stephanie Ernoux, porta-voz da administração da região belga da Valónia, adiantou à agência Reuters que o tempo mais frio que se prevê para esta zona poderá ajudar a conter o avanço do fogo durante o dia de domingo.
O incêndio já levou a Bélgica a ativar o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.
“Nenhuma casa foi afetada até à data, embora o fogo permaneça próximo e os níveis de fumo sejam significativos”, indicou o gabinete do governador de Liège em comunicado.