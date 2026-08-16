Incêndio na Bélgica. Cidade alemã junto à fronteira recomenda retirada de moradores

O incêndio que começou na sexta-feira já devastou 3.000 hectares de floresta na zona de Hautes Fagnes, província de Liège, é o maior fogo florestal na história recente da Bélgica.





Reportagem de Andrea Neves, correspondente da RTP Antena 1 em Bruxelas.

Em comunicado,Embora não se espere, para já, que as chamas atinjam território alemão,As chamas estão a ser combatidas por bombeiros de toda a Bélgica mas também operacionais vindos da Alemanha e do Luxemburgo, assim como o exército e agricultores locais.Stephanie Ernoux, porta-voz da administração da região belga da Valónia, adiantou à agência Reuters que o tempo mais frio que se prevê para esta zona poderá ajudar a conter o avanço do fogo durante o dia de domingo.O incêndio já levou a Bélgica a ativar o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.“Nenhuma casa foi afetada até à data, embora o fogo permaneça próximo e os níveis de fumo sejam significativos”, indicou o gabinete do governador de Liège em comunicado.