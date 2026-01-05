Incêndio na Suíça. Já foram identificados todos os feridos e vítimas mortais

Do total de feridos, 83 continuam hospitalizados.





As chamas deflagraram durante uma festa de ano novo na estância de esqui suíça de Crans-Montana. O evento decorria no bar Constellation, que tem capacidade para 300 pessoas no interior.



A procuradora-geral de Valais, Beatrice Pilloud, avançou no dia seguinte que o incêndio deverá ter começado com dispositivos pirotécnicos “colocados em garrafas de champanhe que foram aproximadas do teto”.





A Suíça declarou cinco dias de luto nacional na sequência desta tragédia.





Todos os 40 mortos e 116 feridos no incêndio num bar na estância de esqui suíça de Crans-Montana na noite de ano novo já foram identificados, anunciou esta segunda-feira a polícia do cantão de Valais.A polícia adiantou, em comunicado, que, uma vez que "três feridos admitidos nas urgências na noite em questão [foram] erradamente incluídos no balanço do incidente".Entre os feridos estão 68 suíços, 21 franceses, dez italianos, quatro sérvios, duas polacas, uma belga, uma portuguesa, uma cidadã da República Checa, um australiano, um bósnio, um cidadão da República do Congo, um luxemburguês, assim como quatro cidadãos com dupla nacionalidade (França/Finlândia, Suíça/Bélgica, França/Itália e Itália/Filipinas), acrescentou a polícia.