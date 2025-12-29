Incêndio num lar de idosos na Indonésia causou pelo menos 16 mortos

De acordo com o porta-voz da polícia de Sulawesi, Alamsyah Hasibuan, o fogo deflagrou na altura em que os idosos se encontravam a dormir.

Segundo o balanço provisório, 15 pessoas sobreviveram tendo sido transportadas para dois hospitais da cidade de Manado, disse Alamsyah Hasibuan.

Os bombeiros precisaram de mais de duas horas para extinguir o incêndio depois de os moradores das proximidades terem alertado os serviços de emergência.

O primeiro relatório policial indicou que uma falha elétrica causou o incêndio, mas as autoridades informaram posteriormente que a causa ainda estava a ser investigada.