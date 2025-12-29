Incêndio num lar de idosos na Indonésia causou pelo menos 16 mortos
Pelo menos 16 pessoas morreram na sequência de um incêndio, no domingo, num lar de idosos na província indonésia de Sulawesi, disseram hoje as autoridades policiais.
De acordo com o porta-voz da polícia de Sulawesi, Alamsyah Hasibuan, o fogo deflagrou na altura em que os idosos se encontravam a dormir.
Segundo o balanço provisório, 15 pessoas sobreviveram tendo sido transportadas para dois hospitais da cidade de Manado, disse Alamsyah Hasibuan.
Os bombeiros precisaram de mais de duas horas para extinguir o incêndio depois de os moradores das proximidades terem alertado os serviços de emergência.
O primeiro relatório policial indicou que uma falha elétrica causou o incêndio, mas as autoridades informaram posteriormente que a causa ainda estava a ser investigada.