Incêndios em França. Emmanuel Macron mobiliza forças armadas

O ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, afirmou durante a tarde que os bombeiros estavam "exaustos", sendo por isso necessário o reforço com meios militares, "para combater esta situação completamente sem precedentes".





Após a reunião interministerial de crise, o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, explicou que cerca de 500 militares adicionais serão enviados "para apoiar os bombeiros" que combatem os incêndios florestais em Girona e Landes.



No total, com o primeiro-ministro a fazer o balanço mais recente, aproximadamente 1.000 militares serão destacados para o terreno para combater as chamas que já consumiram 22.000 hectares e obrigaram à evacuação de mais de 140.000 pessoas.





Além disso, "1,5 milhões de máscaras FFP2 serão entregues em Girona a partir desta noite, para proteger o pessoal e a população expostos ao fumo nocivo", acrescentou o primeiro-ministro na rede X.

Outros reforços





Durante a reunião interministerial de crise na sexta-feira à noite, que reuniu os Ministérios do Interior, das Forças Armadas, da Saúde, dos Transportes e do Ambiente, foi decidida também a mobilização do Serviço de Saúde das Forças Armadas "para facilitar o atendimento médico às pessoas mais vulneráveis".





Foi ainda ativado o plano de emergência em instalações de saúde - um plano de gestão de crises que define, em particular, os procedimentos pelos quais o pessoal necessário pode permanecer no local ou ser chamado de volta.



A reunião formalizou ainda o destacamento de "oito novas unidades móveis da polícia e da gendarmerie para facilitar as evacuações".





Como podem ser ordenadas novas evacuações, estas decisões "devem ser respeitadas sem demora", insistiu Sébastien Lecornu. "Outras evacuações serão organizadas pela câmara municipal sempre que necessário", enfatizou.



Além disso, "a câmara municipal irá requisitar os equipamentos de construção e os transportes públicos necessários para levar reforços à região de Girona e permitir a continuidade das operações de evacuação", afirmou Lecornu.

Atenção sobre Bordéus

Face ao avanço dos incêndios, que se dirigiam para a área metropolitana de Bordéus na noite de sexta-feira, "serão implementadas medidas de proteção em torno das instalações industriais classificadas como Seveso, dada a natureza dos produtos aí armazenados", assegurou o Primeiro-Ministro.









🔴🇫🇷 URGENT l L’incendie en Gironde a pris une "AMPLEUR INÉDITE" et SE DIRIGE vers Bordeaux. (préfète) pic.twitter.com/k9zyxUXrX1 — - Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) July 24, 2026 Pelas 21h00 em Portugal, a prefeitura de Bordéus alertou que o incêndio da Girona tinha assumido "uma amplitude inédita", dirigindo-se para a cidade.

"Até ao momento, não foram reportados novos focos de incêndio em Bordéus", afirmou também a autarquia, depois do ministro do Interior ter garantido na TF1 que seria feito "tudo o que for possivel" para defender a cidade, apesar desta ainda não estar em perigo imediato. O avanço das chamas tem sido rápido, levando ao evacuamento sucessivo de municípios e localidades.





🇫🇷 | La ville de #Bordeaux est recouverte par les fumées des incendies en #Gironde. Une forte odeur de #brûlé envahit également la #ville à cause des vents. Il est recommandé de rester chez vous. 💨🔥 pic.twitter.com/0GO4RKEk60 — Instant Actu (@Inst_Actu) July 24, 2026 As autoridades recomendam limitar as atividades ao ar livre e o esforço físico intenso, evitar ajuntamentos nas horas de maior afluência e consultar um profissional de saúde em caso de desconforto respiratório ou cardíaco. Na cidade, o fumo do incêndio está a afetar severamente, desde a tarde, a qualidade do ar, que está a deteriorar-se, anunciou a autarquia, numa publicação no Facebook. A prefeitura emitiu um alerta de poluição devido ao aumento da concentração de partículas finas, principalmente PM10.As autoridades recomendam limitar as atividades ao ar livre e o esforço físico intenso, evitar ajuntamentos nas horas de maior afluência e consultar um profissional de saúde em caso de desconforto respiratório ou cardíaco.





Aguaceiros e trovoadas isoladas estão a registar-se em partes da região da Girona, com a chuva a permitir alguma esperança para as próximas horas, apesar de bastante irregular.



As autoridades esperam que se espalhe por toda a região durante a noite e amanhã.



Os ventos de leste, com ar muito seco do interior de França, estão também a ser substituídos por ventos de oeste ou noroeste, que, por sua vez, trarão ar húmido do Atlântico para a região.



Estes ventos serão contudo fortes e com rajadas – podendo atingir os 50 km/h ou mais – pelo que, apesar da mudança para uma direção mais favorável, podem continuar a alimentar os incêndios.







Mais a sul, na região de Landes, o incêndio de Biscarrosse, o pior em França depois do de Girona, avançava sexta-feira à noite em direção a Parentis, onde 8.000 novas evacuações elevam o total para 31.000 pessoas deslocadas no departamento.

