A Polícia Federal do Brasil está a investigar as causas dos incêndios em São Paulo, e há já dois suspeitos detidos. 42 cidades estão em alerta máximo. Pelo menos duas pessoas perderam a vida.

Os voos foram suspensos, as escolas fecharam. e houve um aumento de afluência às unidades de saúde devido a problemas respiratórios.



Há muitos campos agrícolas destruídos.



Devido à seca, já se registaram este ano quase cinco mil focos de incêndio no mês de agosto, quando normalmente há cerca de 700.



O governo brasileiro enviou aviões militares para o apoio no combate às chamas.