"Incêndios florestais mais frequentes, intensos e prolongados" são cenário para Portugal

Portugal figura entre os países onde a variabilidade climática e as "anomalias de humidade do solo" têm impacto crescente sobre a agricultura. As emissões globais atingiram um novo recorde.

Promessas de redução de emissões para 2030 são insuficientes

As emissões agregadas dos 52 países membros da OCDE estão oito por cento (cerca de 2,5 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente - Gt CO₂e) acima do nível necessário para atingir suas metas de 2030.

O quadro de Medição das Ações e Políticas Climáticas da OCDE (CAPMF) constata que a ação climática, medida pelo número de novas políticas climáticas e pela rigidez dessas políticas, cresceu apenas um por cento em 2024.