Incluindo a RTP. Rússia bloqueia acesso a 81 meios de comunicação europeus

“Estão a ser introduzidas contramedidas de acesso a partir do território russo a recursos de transmissão de meios de comunicação dos países membros da UE”, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo em comunicado Esta medida surge em retaliação contra a decisão da UE de proibir “qualquer atividade de transmissão” de quatro meios de comunicação russos (RIA Novosti, Izvestia, Rossiyskaya Gazeta e Voice of Europe), que entrou esta terça-feira em vigor. A medida foi aprovada pelos 27 Estados-membros em meados de maio, sob o argumento de que estes quatro meios de comunicação russos disseminam propaganda pró-Kremlin.

Desde o início da guerra, a UE também proibiu a emissão de canais russos como o Russia Today (RT), acusando Moscovo de usar estes meios de comunicação para "espalhar a sua propaganda e conduzir campanhas de desinformação".

, incluindo a agência France-Presse (AFP), os jornaise os canais LCI e CNews. A lista inclui também os meios de comunicação alemães, os espanhóise a televisão italiana RAI.“O lado russo tem alertado repetidamente e a vários níveis que o assédio politicamente motivado a jornalistas nacionais e as proibições infundadas aos meios de comunicação social russos na UE não passarão despercebidos”, lê-se ainda no comunicado do ministério russo.“Apesar disso, Bruxelas e as capitais dos países do bloco optaram por seguir o caminho da escalada, forçando Moscovo a tomar contramedidas espelhadas e proporcionais com outra proibição ilegítima”, acrescenta.“A responsabilidade por tal desenvolvimento de eventos cabe exclusivamente à liderança da União Europeia e aos países desta associação que apoiaram tal decisão”, afirma Moscovo.

"Retaliação absurda"

Continuous violation of #MediaFreedom by the #Kremlin 👇



It's a non-sense retaliation. No, propaganda outlets funded by 🇷🇺 to spread #disinformation as part of Russia’s military doctrine are not the same as independent media.



Democracies know that. https://t.co/QIcV0EjzvM pic.twitter.com/Q6QqbORr9W