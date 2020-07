"Incrivelmente preocupante". Detetada primeira fuga de metano no fundo marinho da Antártida

Não são boas notícias. Foram necessários mais de cinco anos para que os micróbios começassem a aparecer e mesmo assim ainda havia metano a escapar rapidamente do fundo do mar”, explicou Thurber a

"O atraso [no consumo de metano] é a descoberta mais importante", disse Andrew Thurber, da Oregon State University, nos EUA, que liderou a pesquisa. “”, explicou Thurber a The Guardian

A fuga ativa foi detetada pela primeira vez em 2011, mas os cientistas precisaram de regressar ao local em 2016 e desenvolver um estudo detalhado antes de ser iniciado o trabalho de laboratório.









Há muito que os cientistas alertam para o perigo do metano capturado pelos oceanos ou armazenado no permafrost, o solo encontrado em zonas polares. Uma vez libertado para a atmosfera, este gás poderá desencadear um processo irreversível. Este é um dos tipping points (ponto de não retorno), que ocorrem quando um impacto específico no aquecimento global atinge um ponto crítico e ultrapassa a capacidade humana de tentativa de controlo. Em termos médios, o metano tem um impacto 25 vezes superior ao dióxido de carbono nas alterações climáticas. Estima-se que a Antártida contenha até um quarto do metano marinho da Terra.



“Existe uma grande quantidade de metano dentro do, o que significa que pode induzir um efeito de que mesmo que deixássemos de emitir gases de efeito de estufa, o sistema natural, através do permafrost, pode começar a libertar metano e continuar a acelerar o próprio aquecimento global ”, explicou à RTP Carlos Antunes, professor de Engenharia Geoespacial da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL).

“Incrivelmente preocupante”

, acrescentou o líder da pesquisa.A pesquisa, publicada na revista, relata a descoberta de uma infiltração de metano a dez metros de profundidade de um local conhecido por Cinder Cones, em McMurdo Sound.

Thurber explica que os primeiros micróbios a crescer no local foram de uma variedade inesperada. “Provavelmente estamos agora num processo de sucessão, que pode levar entre cinco a dez anos até que uma comunidade se torne totalmente adaptada e comece a consumir metano”, acrescenta o principal autor da pesquisa.





A forma como esta fuga foi formada ainda é desconhecida. “, diz Thurber. “Está do lado de um vulcão ativo, mas parece que não se originou daí”, explica.O especialista diz, no entanto, que a boa notícia é que esta nova fuga de metano constitui um laboratório natural para futuras pesquisas. Tal como explica Jemma Wadham, da Universidade de Bristol, no Reino Unido, “a Antártida e a sua camada de gelo são enormes buracos negros na nossa compreensão do ciclo de metano da Terra – são lugares difíceis de se trabalhar”."Acreditamos que é provável que haja metano significativo sob a camada de gelo", disse Wadham. "A grande questão é: qual é a proporção do atraso [de formação dos micróbios que consomem metano] em comparação com a velocidade com que as novas fugas de metano podem formar-se no rescaldo do degelo?", questionou.