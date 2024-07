Índia. Mais de uma centena de mortos em debandada durante evento religioso

O acidente aconteceu durante um encontro religioso hindu, conhecido como “”, na cidade de Hathras, no estado indiano de Uttar Pradesh, a sudeste de Nova Deli., disse Manish Chikara, porta-voz da polícia do distrito de Hathras, à CNN Entre os mortos estão mulheres e crianças. Há ainda a registar centenas de feridos, que estão a ser encaminhados para os hospitais. Alguns vídeos mostram os feridos a serem levados para hospitais em camionetas, tuk-tuks e até mesmo motociclos.“A debandada começou na aldeia de Pulrai, dentro dos limites da delegacia de polícia de Sikandra Rao, em Hathras”, acrescentou, citado pela rede televisiva indiana NDTV.

As informações iniciais sobre o incidente indicaram que mais de 15.000 pessoas estavam no evento, que apenas teve permissão para receber cerca de 5.000.

O motivo que levou à debandada ainda não é conhecido.“Este foi um evento privado e a permissão foi dada pelo magistrado da subdivisão. Os preparativos de segurança foram feitos pela administração, mas os outros preparativos deveriam ter sido feitos pelos organizadores", disse Kumar.

Criado comité para investigar incidente

“Foram dadas instruções aos funcionários envolvidos para conduzirem operações de socorro e resgate ao nível de uma emergência militar e para fornecerem tratamento adequado aos feridos”, acrescentou, expressando as suas condolências aos familiares das vítimas.A presidente da Índia, Draupadi Murmu, também já reagiu ao incidente, afirmando que “é de partir o coração”.Incidentes fatais são comuns em locais de culto na Índia durante grandes eventos religiosos. Pelo menos 112 pessoas morreram em 2016 após uma explosão causada por fogo-de-artifício num templo onde se celebrava o Ano Novo hindu.Em 2013, 115 fiéis morreram numa debandada perto de um templo em Madhya Pradesh. Quase 400 mil pessoas estavam no local quando houve rumores que uma ponte estava prestes a desabar, causando a debandada.Pelo menos 224 peregrinos morreram em 2008 e mais de 400 ficaram feridos durante uma debandada que ocorreu próximo de um templo na cidade de Jodhpur, no norte do país.

c/agências